Возле курортных городов Турции и Греции произошло мощное землетрясение
- 21.07.2017, 7:46
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Эпицентр землятресения находился возле курортных городов Бодрум и Мармарис.
Как сообщает агентство Reuters, землетрясение магнитудой 6,7 произошло в Эгейском море, в 12 километрах от турецкого курортного города Бодрум.
В результате землетрясения возникло небольшое цунами. Как сообщило Европейское геологическое агентство EMSC, особой опасности оно не представляло, однако при этом все равно появилось предостережение находиться подальше от пляжа.
В результате землетрясения на курортном греческом острове Кос, который находится недалеко от турецкого побережья, погибли два человека, еще несколько пострадали.
По данным американского геологического агентства, землетрясение произошло в 1:31 по местному времени.
По данным властей провинции Мугла, в которой находятся как Мармарис, так и Бодрум, никаких серьезных разрушений в результате зафиксировано не было. Мэр Бодрума Мехмед Кочадон сообщил, что в некоторых старых зданиях возникли трещины.
По словам губернатора провинции Эсенгула Чивелека, есть несколько пострадавших. Речь идет о людях, получивших незначительные травмы. Однако пока нет данных, были ли среди них иностранные туристы.
По данным CNN Turk, общее число пострадавших в Бодруме составляет 70 человек. В основном это люди пострадавшие при падениях.
Как сообщает Daily Telegraph, землетрясение ощущалось в том числе и на греческом острове Кос, о чем сообщили британские туристы в своих социальных сетях.