Возле курортных городов Турции и Греции произошло мощное землетрясение 21.07.2017, 7:46

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Эпицентр землятресения находился возле курортных городов Бодрум и Мармарис.

Как сообщает агентство Reuters, землетрясение магнитудой 6,7 произошло в Эгейском море, в 12 километрах от турецкого курортного города Бодрум.

В результате землетрясения возникло небольшое цунами. Как сообщило Европейское геологическое агентство EMSC, особой опасности оно не представляло, однако при этом все равно появилось предостережение находиться подальше от пляжа.

Туристы покинули свои номера из-за землетрясения и спят на территории отеля в Битезе, Турция. 21 июля 2017 года (Фото: Ayse Wieting / AP)

В результате землетрясения на курортном греческом острове Кос, который находится недалеко от турецкого побережья, погибли два человека, еще несколько пострадали.

По данным американского геологического агентства, землетрясение произошло в 1:31 по местному времени.

По данным властей провинции Мугла, в которой находятся как Мармарис, так и Бодрум, никаких серьезных разрушений в результате зафиксировано не было. Мэр Бодрума Мехмед Кочадон сообщил, что в некоторых старых зданиях возникли трещины.

Фото: Kalymnos-news.gr via AP

По словам губернатора провинции Эсенгула Чивелека, есть несколько пострадавших. Речь идет о людях, получивших незначительные травмы. Однако пока нет данных, были ли среди них иностранные туристы.

По данным CNN Turk, общее число пострадавших в Бодруме составляет 70 человек. В основном это люди пострадавшие при падениях.

Как сообщает Daily Telegraph, землетрясение ощущалось в том числе и на греческом острове Кос, о чем сообщили британские туристы в своих социальных сетях.