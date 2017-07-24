Полиция Швейцарии показала фото злоумышленника с бензопилой
- 24.07.2017, 20:45
Преступника разыскивают более 100 полицейских из Швейцарии и Германии.
Полиция Швейцарии разыскивает мужчину по имени Франц Врусиз, который ранил пятерых человек в швейцарском городке Шаффхаузен. Об этом сообщает ВВС.
Согласно сообщению, Врусиз набросился на людей с цепной пилой в офисе компании по медицинскому страхованию CSS.
Нарушителя разыскивают более 100 полицейских из Швейцарии и Германии.
Согласно сообщению полиции, 51-летний мужчина, который живет в лесу, опасен и, вероятно, до сих пор вооружен пилой.
Правоохранители предполагают, что поступок Врусиза был направлен против страховых компаний.
Сегодня в Шаффхаузене неизвестный совершил нападение с бензопилой, в результате чего пять человек получили ранения. В местной полиции не считают нападение терактом.