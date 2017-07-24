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Полиция Швейцарии показала фото злоумышленника с бензопилой

  • 24.07.2017, 20:45
Фото: ЕРА

Преступника разыскивают более 100 полицейских из Швейцарии и Германии.

Полиция Швейцарии разыскивает мужчину по имени Франц Врусиз, который ранил пятерых человек в швейцарском городке Шаффхаузен. Об этом сообщает ВВС.

Согласно сообщению, Врусиз набросился на людей с цепной пилой в офисе компании по медицинскому страхованию CSS.

Нарушителя разыскивают более 100 полицейских из Швейцарии и Германии.

Фото: ЕРА

Согласно сообщению полиции, 51-летний мужчина, который живет в лесу, опасен и, вероятно, до сих пор вооружен пилой.

Правоохранители предполагают, что поступок Врусиза был направлен против страховых компаний.

Сегодня в Шаффхаузене неизвестный совершил нападение с бензопилой, в результате чего пять человек получили ранения. В местной полиции не считают нападение терактом.


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