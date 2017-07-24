В Швейцарии мужчина напал на прохожих с бензопилой 3 24.07.2017, 14:28

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Фото: twitter.com/s_j_kummer

Полиция Шаффхаузена сообщила о пяти пострадавших.

На севере Швейцарии в Шаффхаузене неизвестный совершил нападение, в результате чего пять человек получили ранения. Об этом сообщает Reuters в Twitter, пишет liga.net.

"По меньшей мере, пять раненых при нападении неизвестного подозреваемого мужчины в швейцарском городе Шаффхаузен", - сообщили в полиции.

По информации Blick, нападавший атаковал людей с бензопилой. После этого ему удалось скрыться, личность пока не установлена.

Полицейские перекрыли центр города и начали поиски подозреваемого.