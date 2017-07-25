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Спецпредставитель США Волкер поддержал поставку оружия для Украины

  • 25.07.2017, 10:16

Оборонительное вооружение помогло бы остановить Россию.

Специальный представитель США в Украине Курт Волкер заявил, что Вашингтон активно рассматривает вопрос о предоставление Украине оружия для борьбы с боевиками на Донбассе, поддерживаемыми Россией. Об этом он заявил в интервью BBC (перевод - ukranews.com).

По эго мнению такой шаг не будет провокационным, и это было бы правильно.

"Оборонительное вооружение, которое позволило бы Украине защитить себя и, например, вывести танки, помогло бы остановить Россию, угрожающую Украине", - заявил Волкер.

Он добавил, что успех в установлении мира на востоке Украины потребует того, что он назвал новым стратегическим диалогом с Россией.

Как сообщалось, cпецпредставитель США по Украине Курт Волкер после посещения прифронтовой Авдеевки заявил, что ситуация на Востоке Украины находится на стадии горячей войны, а не замороженного конфликта.

Отметим, что США назначили спецпредставителя по Украине Волкера, так как разочаровались в отсутствии прогресса на Донбассе.


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