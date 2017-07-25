Спецпредставитель США Волкер поддержал поставку оружия для Украины
- 25.07.2017, 10:16
Оборонительное вооружение помогло бы остановить Россию.
Специальный представитель США в Украине Курт Волкер заявил, что Вашингтон активно рассматривает вопрос о предоставление Украине оружия для борьбы с боевиками на Донбассе, поддерживаемыми Россией. Об этом он заявил в интервью BBC (перевод - ukranews.com).
По эго мнению такой шаг не будет провокационным, и это было бы правильно.
"Оборонительное вооружение, которое позволило бы Украине защитить себя и, например, вывести танки, помогло бы остановить Россию, угрожающую Украине", - заявил Волкер.
Он добавил, что успех в установлении мира на востоке Украины потребует того, что он назвал новым стратегическим диалогом с Россией.
Как сообщалось, cпецпредставитель США по Украине Курт Волкер после посещения прифронтовой Авдеевки заявил, что ситуация на Востоке Украины находится на стадии горячей войны, а не замороженного конфликта.
Отметим, что США назначили спецпредставителя по Украине Волкера, так как разочаровались в отсутствии прогресса на Донбассе.