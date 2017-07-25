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Упавший в обморок во время встречи Порошенко и Лукашенко министр подал в отставку

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  • 25.07.2017, 16:13
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Уже сегодня Порошенко назначит нового главу Госпогранслужбы Украины.

Глава Государственной пограничной службы Украины Виктор Назаренко написал заявление об отставке с занимаемой должности, сообщает «Интерфакс-Украина», ссылаясь на источник.

«Он написал заявление на увольнение по состоянию здоровья», — сообщил собеседник.

По словам собеседника, во вторник, 25 июля, ожидается назначение и представление президентом Украины Петром Порошенко нового главыпограничного ведомства.

Как сообщалось, Назаренко стало плохо 21 июля в Администрации президента Украины во время выступления Лукашенко.

Позже пресс-служба ГПСУ сообщила, что его состояние удовлетворительное.


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