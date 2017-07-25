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Американский корабль открыл предупредительную стрельбу по иранскому судну

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  • 25.07.2017, 18:00
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Береговой патрульный корабль ВМС США USS Thunderbolt
Фото: Bozidar Vukicevic/AP

Иранское судно подошло к кораблям США на расстояние 137 метров.

Американский патрульный корабль USS Thunderbolt открыл предупредительную стрельбу по иранскому судну в Персидском заливе. Иранское судно подошло к кораблям США на расстояние 137 метров, пишет rbc.ru.

В Персидском заливе военный патрульный корабль США USS Thunderbolt сделал предупредительные выстрелы по иранскому судну. Об этом сообщил представитель американских военных, передает Reuters.

Иранское судно подошло к американским кораблям на расстояние 137 метров. Как рассказал собеседник агентства, Thunderbolt попытался связаться кораблем по радио, но он проигнорировал попытки установить связь. После этого американский патрульный корабль сделал предупредительные выстрелы.

Выстрели были произведены из пулемета 0,50 калибра (12,7 мм), уточняет Foxnews со ссылкой на представителей американских военных.


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