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Скандальный американский блогер женился на белоруске

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  • 25.07.2017, 21:32
Фото: twitter

Молодые справляли свадьбу в белорусских национальных костюмах.

Скандально известный блогер и общественный активист Джек Пособец женился на уроженке Ивацевичей Татьяне Горбач, передает tut.by.

«Не могу поверить, что после всех этих лет наконец-то настал этот великий день. Я весь на нервах, но при этом я самый счастливый парень во всем мире», - написал Пособец в своем твиттере.

Молодые венчались в православной церкви, они были одеты в белорусские национальные костюмы.

В своем твиттере Джек Пособец выложил фотографию с изображением белорусской валюты и обратил внимание, что на одной из купюр изображены Библия и крест.

33-летний Пособец стал скандально известен во время последних президентских выборов в США.


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