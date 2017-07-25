Скандальный американский блогер женился на белоруске 1 25.07.2017, 21:32

Фото: twitter

Молодые справляли свадьбу в белорусских национальных костюмах.

Скандально известный блогер и общественный активист Джек Пособец женился на уроженке Ивацевичей Татьяне Горбач, передает tut.by.

«Не могу поверить, что после всех этих лет наконец-то настал этот великий день. Я весь на нервах, но при этом я самый счастливый парень во всем мире», - написал Пособец в своем твиттере.

Молодые венчались в православной церкви, они были одеты в белорусские национальные костюмы.

В своем твиттере Джек Пособец выложил фотографию с изображением белорусской валюты и обратил внимание, что на одной из купюр изображены Библия и крест.

Belarusian money has crosses and bibles on it pic.twitter.com/mf3UZ3F21f — Jack Posobiec 🇺🇸 (@JackPosobiec) 24 июля 2017 г.

33-летний Пособец стал скандально известен во время последних президентских выборов в США.