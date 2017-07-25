Скандальный американский блогер женился на белоруске

Скандальный американский блогер женился на белоруске1
- 25.07.2017, 21:32
Молодые справляли свадьбу в белорусских национальных костюмах.
Скандально известный блогер и общественный активист Джек Пособец женился на уроженке Ивацевичей Татьяне Горбач, передает tut.by.
«Не могу поверить, что после всех этих лет наконец-то настал этот великий день. Я весь на нервах, но при этом я самый счастливый парень во всем мире», - написал Пособец в своем твиттере.
Meanwhile in Belarus... pic.twitter.com/OmiDlUamqf— Tanya Tay 🇺🇸 (@realTanyaTay) 23 июля 2017 г.
Молодые венчались в православной церкви, они были одеты в белорусские национальные костюмы.
В своем твиттере Джек Пособец выложил фотографию с изображением белорусской валюты и обратил внимание, что на одной из купюр изображены Библия и крест.
Belarusian money has crosses and bibles on it pic.twitter.com/mf3UZ3F21f— Jack Posobiec 🇺🇸 (@JackPosobiec) 24 июля 2017 г.
33-летний Пособец стал скандально известен во время последних президентских выборов в США.