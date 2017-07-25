Госдеп США опроверг сообщения об отставке Тиллерсона 25.07.2017, 22:46

Рекс Тиллерсон

Рекс Тиллерсон продолжит работу на посту госсекретаря США.

Госдепартамент США опроверг сообщения о намерении госсекретаря Рекса Тиллерсона уйти в отставку. Об этом официальный представитель ведомства Хезер Науерт заявила в эфире радиопередачи The Hugh Hewitt Show, передает РБК.

«Тиллерсон намерен остаться в Государственном департаменте», — заявила она, пояснив, что нынешний глава Госдепа видит — ему предстоит много работы, в том числе в связи с ситуацией с Северной Кореей. «Он активно участвует в деятельности госдепартамента», — подчеркнула также Науерт, заметив, что Тиллерсон пользуется «поддержкой» президента Дональда Трампа.

О том, что Рекс Тиллерсон может досрочно уйти в отставку, сообщил во вторник, 25 июля, американский телеканал CNN со ссылкой на источники, знакомые с содержанием разговоров госсекретаря со своими друзьями.

По информации телеканала, Тиллерсон оставит свой пост из-за продолжающихся разногласий с президентом Дональдом Трампом, которые открыто высказывал на публике. В частности, указали источники CNN, речь идет об упреках в адрес главы государства со стороны госсекретаря из-за его высказываний о главе Минюста США Джефе Сешнсе. Трамп на прошлой неделе называл «несправедливым по отношению к президенту» тот факт, что Сешнс отказывался от всех решений, связанных с расследованием предполагаемого вмешательства России в выборы.

Собеседники телеканала также подчеркивают, что Тиллерсон и ранее допускал, что к концу 2017 года покинет свой пост.

Источники Reuters уточняют, что Тиллерсона не устраивает то, что он не может самостоятельно и независимо принимать решения в своей должности. Госсекретарь, указывает агентство, «очень расстроился <...> из-за отсутствия возможности выполнять работу так, как это делается традиционно.