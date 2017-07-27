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Ученые: Мытье посуды может привести к неожиданным последствиям

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  • 27.07.2017, 9:58
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Мужчины не зря отлынивают от этого занятия.

Целый ряд повседневных занятий увеличивает риск развития хронических болей в спине, как показало исследование, пишет издание newsyou.info.

Мужчины не зря отлынивают от мытья посуды, так как это одно из тех самых занятий, частое выполнение которых может спровоцировать проблемы с позвоночником. В этот список также попали чистка зубов, смена автомобильного колеса и зашнуровывание ботинок.

При длительном стоячем или полусогнутом положении существенно увеличивается нагрузка на позвоночник, как рассказали ученые. Однако человек может частично скомпенсировать это, например, опираясь рукой в стену во время чистки зубов или подставляя под ногу стул при мытье посуды.


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