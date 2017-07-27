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Лявон Борщевский: В отношениях с Украиной Лукашенко оглядывается на Кремль

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  • 27.07.2017, 10:44
Лявон Борщевский
Фото: Agencja Gazeta

Белорусский диктатор лишь иммитирует самостоятельность.

Общественный деятель Лявон Борщевский рассказал в интервью «Радыё Рацыя», как у политиков слова расходятся с делами.

Во время недавней встречи в Киеве Лукашенко пообещал Петру Порошенко позволить изучение украинского языка на территории Беларуси.

Тем временем, в декабре 2014 года, после встречи Лукашенко и Порошенко было заявлено, что "одним из результатов встречи стала договоренность о включении украинского ТВ-канала в белорусскую сетку вещания". Правда, те договоренности так и остались на бумаге. Никакого украинского телеканала нет в Беларуси до сих пор:

- Бросaть словa всегда просто, а чем-то конкретным заняться - это уже сложнее. А самое главное, что этот вопрос (запуск украинского телеканала) и права украинцев белорусскую власть не очень и волнуют. Их беспокоит, чтобы с одной стороны не разозлить Москву, а с другой самое лучшее - это ничего не делать. Если не планировать и не делать специальную институцию, которая будет заниматься этой проблемой, то все так и останется на бумаге. И планы по изучению украинского языка в Беларуси могут оказаться на той же стадии, что теперь и проект укроаинского телеканала в нашей стране. Правда, Лукашенко о нем уже не вспоминает и не заявляет. Три года прошли - появились новые идеи.

- Появление украинского телеканала было бы хорошим делом?

- Безусловно, ведь его смотрело бы достаточно много людей. Белорусы бы узнали, что происходит в Украине не из российских телеканалов, а из первоисточников. Хотя российская пропаганда имеет куда большие возможности, и даже один украинский телеканал не смог бы создать баланс.


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