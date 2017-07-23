Лукашенко, как уж на сковородке 9 Богдан Яременко

23.07.2017, 15:14

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Карикатура Олега Смаля (Украина)

О смешных попытках объяснить визит Лукашенко в Киев.

Так смешно наблюдать за попытками объяснить визит Лукашенко в Украину натужными мутными логическими конструкциями отечественных экспертов.

Я понимаю, хочется праздника. Но даже ожидание внешнеполитического чуда не должно лишать умения мыслить тех, кто называется экспертами.

Собственно говоря, все, кто пытается воспевать последний внешнеполитический праздник, апеллируют к двум «победам»/позитивам по результатам этого действа:

- Украина заставила Россию поволноваться, интригуя с Минском за плечами Москвы. И этим, мол, страна серьезно улучшила собственную безопасность, в том числе в контексте предстоящих российско-белорусских военных маневров, и в общем контексте каких-то опасений белорусов из-за российской экспансии;

- Визит - это хорошо для экономики и торговли.

Желание независимых экспертов помочь украинской власти объяснить ее политику - вещь похвальная. Но помогать тоже надо умеючи. Иначе результат будет противоположным ожидаемому.

Вот, например, Олеся Яхно на веб-страницах «Украинской правды» вообще приходит к выводу, что противиться визиту Лукашенко могли только граждане Беларуси и то по внутриполитическим причинам.

«Внутриполитические причины» - это применение смертной казни, преследования и физическое уничтожение оппозиции, подавление инакомыслия. Ну, действительно, подумаешь - почему украинских граждан должны беспокоить такие внутриполитические мелочи в Беларуси?

Но причины есть. И прежде всего - очень плохо, когда эксперты, которых иногда можно заподозрить в небескорыстной симпатии к украинской власти (отдельных ее представителей), пытаются приуменьшить роль и значение ситуации со свободами в соседней стране. Нет, это плохо не для двусторонних белорусско-украинских отношений, а с точки зрения украинской внутренней политики. Подозрения, знаете, начинают усиливаться. А из-за усиления подозрений уменьшается рейтинг власти. Поэтому я и говорю, помогать нужно умеючи.

Во-вторых, ситуация с правами человека и свободами в Беларуси не может игнорироваться Украиной еще и потому, что в соответствии с Соглашением об ассоциации между Украиной и ЕС мы должны проводить когерентную внешнюю политику. А Лукашенко и Беларусь, как мы знаем, все еще является объектом европейских санкций, в рамках которых белорусского лидера не принимают в Европе. Тем более, с официальными визитами.

В-третьих, убийства на Майдане тоже можно было бы назвать «внутриполитическими причинами». Но мы же надеялись на поддержку и солидарность мира? Почему это дает нам право игнорировать те же самые потребности белорусов?

Ну, и о статусе визита Лукашенко - это уже для совсем узкого круга посвященных. Официальный - это очень высокий статус визита. Для этого нужны очень веские причины и очень высокий уровень политических отношений. А у нас с Беларусью что? Ничего. Беларусь не признает территориальную целостность Украины. Позиция зафиксирована на уровне резолюции ООН. И, конечно, молодое поколение экспертов на тех же веб-страницах «Украинской правды» может сколько угодно наслаждаться белорусско-украинскими отношениясм в рамках очередного заседания Парламентской ассамблеи ОБСЕ, но это никак не меняет не зафиксированный в ООН в 2014 году результат голосования за резолюцию в поддержку территориальной целостности Украины.

А заявлять, что Беларусь не признала аннексию Крыма - это уже и вовсе бесстыдная ложь в пользу Минска.

Нынешнее состояние политических отношений во всей полноте (а не только в контексте заявления Порошенко, что Лукашенко его друг) - это, скорее, причина для расторжения дипломатических отношений, чем для того, чтобы принять лидера недружественного государства с официальным визитом.

Тем более, по-идиотски уникально выглядит «совпадение» во времени визита с годовщиной убийства Павла Шеремета. Не видят наши дипломаты широкой картины.

Возможно, некоторые украинские эксперты действительно верят, что безопасность северных границ Украины гарантируют двухчасовые тет-а-тет переговоры Порошенко и Лукашенко. Я думаю, что военная угроза - это больше о намерениях и ресурсах, а также о балансе сил и интересов.

Я бы не спешил «покупаться» на какие-то обещания Лукашенко относительно будущих военных маневров с русскими по двум причинам:

- Во-первых, эти маневры является угрозой для стран НАТО (и судя по всему, НАТО это прекрасно понимает даже без таких «хитроумных» украинская подсказок и сигналов, как официальный визит Лукашенко в Киев)

- Во-вторых, нет никаких причин считать, что в случае, если РФ решит использовать Беларусь как плацдарм для агрессии против Украины (или других государств), Александр Лукашенко сможет противостоять этому.

Ни Александр Лукашенко, ни его государство не являются самостоятельными политическими, экономическими и военными игроками. Поэтому и искренняя радость от любых заверений Лукашенко может свидетельствовать лишь о недальновидности его украинских респондентов.

И я никогда не поверю в то, что такими насквозь очевидными нехитрыми манипуляциями (дружеские посиделки в Киеве) украинцы как-то «отрывают» Лукашенко и Беларусь от России. На самом деле они только подыгрывают правителю Беларуси в его бесконечной игре по выпрашиванию у россиян ресурсов для сохранения собственного режима.

Экономика же всегда важна. Очевидно поэтому в перечне двусторонних документов, подписанных во время визита, нет ни одного, который бы напрямую касался комплекса торгово-экономических связей. Разговоры о торговле, совместном производстве и т.д. были, а вот конкретных дел, а тем более в виде подписанных договоренностей, не было. Это у нас теперь так всегда - устная традиция дипломатии растет и ширится, как когда-то анекдоты. Но это так, для публики мыслящей. Другие могут и дальше играть в большие цифры роста взаимного торгового оборота (Беларусь просто пользуется/ зарабатывает на проблемах между Украиной и Россией, и делает это успешно без каких-либо визитов или официальных встреч).

Вообще, три подписанных в ходе визита документа (два из которых вообще не касаются гуманитарно-культурной сферы) - это очень мало для официального визита. Ну, а суть этих документов никак не характеризует ни приоритеты Украины, ни суть текущего момента в отношениях с Беларусью.

Найдется немало желающих верить и распространять разговоры об очень перспективных направлениях и проектах в военно-технической сфере. Вера - это сильная вещь (особенно в поставки угля и урана из Австралии, о чем три года назад тоже договорился Порошенко).

Я тоже буду продолжать верить, что, во-первых, россияне имеют достаточное влияние на Беларусь, чтобы помешать чему-то серьезному или угрожающему для них. А также я буду продолжать верить в то, что военно-техническое сотрудничество с государством, являющимся союзником твоего врага - вещь очень опасная и ненадежная.

Визит Лукашенко в Украину таки был полезен. Для Лукашенко. На фоне серьезных внутренних политических и экономических проблем он продолжает извиваться, как уж на сковородке, выпрашивая то тут, то там, бесконечно обменивая какие-то политические дивиденды на финансово-экономические дотации России.

Ценность этого визита для Украины не объяснил никто. А раз никто не объяснил, почему украинцы заплатили за этот очередной внешнеполитический триумф, то никто не отберет у нас право считать, что за исключением голой груди Femen и несчастья с главой Госпогранконтроля, ничего и не произошло.

Богдан Яременко, «Майдан иностранных дел»