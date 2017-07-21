Очень странный визит 6 Олег Белоколос

21.07.2017, 16:44

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Олег Белоколос

О Лукашенко в Киеве.

Очевидно, многие в Украине хорошо помнят массовые протесты населения Беларуси в марте этого года и жесткую реакцию на них тамошней власти. Поэтому, на Печерских холмах не могли не понимать, что официальный визит президента Республики Беларусь однозначно повлечет, мягко говоря, крайне негативную реакцию значительной части украинского общества.

Тем не менее, на Банковой решили пригласить Александра Лукашенко в Киев.

Почему? Ведь мы не слышали, например, об отмене совместных российско-белорусских военных учений "Запад 2017", назначенных на сентябрь этого года в западных регионах России и в Беларуси, в которых будет участвовать около 13 тыс. военных двух стран и почти 700 единиц техники, или о официальном заявлении Минска об осуждении незаконной аннексии и оккупации Россией Крыма.

Официального заявления Минска об осуждении незаконной аннексии и оккупации Россией Крыма не было.

Однозначный ответ на этот вопрос найти крайне трудно, ведь предсказуемость никогда не была среди главных черт украинской внешней политики. Наоборот - ее постоянные колебания с Запада на Восток, которые длительное время прикрывались так называемой "многовекторностью", и привели к тому крайне сложному внешнеполитическому положению, в котором Украина оказалась в 2014 году и находится сейчас.

Более того, именно отсутствие последовательности и является одной из главных причин многих неудач внешней политики Украины, поскольку трудно предсказуемым партнером мало кто хочет иметь дело.

Отсутствие последовательности является одной из главных причин многих неудач внешней политики Украины.

В частности, более чем странно выглядит этот высоко статусный по протоколу визит на фоне недавних заявлений украинской стороны относительно желания "вернуть на повестку дня вопрос о плане действий по членству в НАТО". Эту организацию сегодняшний официальный Минск, который является военно-политическим союзником Москвы, рассматривает как угрозу для себя.

Неужели будем снова радовать себя неоправданными иллюзиями и возвращать обанкротившуюся "многовекторность"?

Олег Белоколос, дипломат, эксперт фонда "Майдан иностранных дел", специально для Gazeta.ua