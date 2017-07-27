Как ударят по Кремлю новые санкции США 2 27.07.2017, 12:43

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Законопроект Конгресса дает Дональду Трампу широкие возможности.

Новые ограничения нижняя палата Конгресса одобрила накануне в рамках пакета санкций против России, Ирана и Северной Кореи. Теперь этот пакет должен одобрить сенат, а затем подписать президент США Дональд Трамп.

Сам пакет представляет собой большой объем документов, который объединяет и дополняет уже действующие санкции.

Русская служба ВВС спросила директора программы "Экономическая политика" Московского Центра Карнеги Андрея Мовчана и главного экономиста банка "Уралсиб" Алексея Девятова о главных нововведениях нового пакета санкций.

Проекты по добыче нефти

Новый документ расширяет ограничения на поставку товаров, услуг и технологий, которые нужны для реализации новых проектов по разработке глубоководных месторождений нефти, а также месторождений в Арктике и добыче из сланцев.

Раньше такие ограничения касались проектов пяти российских компаний, которые считаются лидерами нефтяной отрасли, - это "Роснефть", "Газпром", "Газпром нефть", "Лукойл" и "Сургутнефтегаз". Для этих компаний ограничено сотрудничество с иностранными партнерами, а также возможности по покупке западного оборудования и технологий.

Крупные инвестиции в добычу нефти и разработку новых месторождений многие компании сделали еще до принятия санкций, что позволило им наращивать добычу в последние годы, несмотря на введение странами Запада ограничения и падение цен. "Роснефть" при этом ежегодно расширяет инвестиционную программу.

Новые ограничения могут коснуться совместных проектов: американские компании рискуют потерять возможность участвовать в проектах, где доля российские компаний превышает 33%. Они не смогут продавать оборудование и технологии для таких проектов или участвовать в них.

Однако таких проектов почти нет, говорит Мовчан: сланцевую и глубоководную нефть российские компании почти не добывают.

Есть известные разработки на шельфе, где участвуют российские компании в партнерстве с иностранцами. Например, "Лукойл" участвует в разработке шельфового газоконденсатного месторождения Шах-Дениз в Азербайджане, но владеет всего 10% акций, что меньше установленной проектом нормы.

Эта мера направлена против проектов, которые "имеют потенциал по добычу нефти", объясняется в законопроекте. "Очень многие места звучат грозно, но на практике они неприменимы", - говорит о них Мовчан.

Против ограничения участия американских компаний в совместных проектов выступало нефтяное лобби США, в частности ExxonMobil и Chevron, сообщила в начале июля газета Wall Street Journal. В Exxon, в частности, беспокоились, что ограничения могут подорвать конкурентные позиции компании в мире.

Ограничения на строительство нефтепроводов

Документ также предусматривает ограничения на поставку технологий и услуг, необходимых для строительства трубопроводов. Ограничения распространяются на ситуацию, когда отдельный товар стоит 1 млн долларов или больше или за последние 12 месяцев товаров было поставлено на 5 млн долларов и больше.

Таким образом американские конгрессмены хотят ограничить возможности России по созданию инфраструктуры для экспорта энергоресурсов, говорится в законопроекте.

Эти предложения, по мнению Мовчана, ставят под угрозу реализацию "Турецкого потока" и других проектов. Санкции могут угрожать таким проектам, как "Северный поток" и "Сахалин-2", писала Financial Times, ссылаясь на данные Еврокомиссии.

Однако в документе также сказано, что для введения ограничений на эти проекты должны быть согласованы с "местными экономическими партнерами". "Эти согласования, я думаю, будет очень тяжело получить, потому что европейцы заинтересованы в этих проектах", - полагает Мовчан.

В Евросоюзе на законопроект отреагировали нервно. Пресс-секретарь Еврокомиссии Маргаритис Схинас заявил, что в Еврокомиссии следят за принятием санкций "с некоторыми беспокойством, которое касается независимости энергетики Евросоюза и интересов энергетической безопасности".

В долгосрочной перспективе это может отразиться негативно на российских проектах, считает Девятов. "Некоторые проекты, которые могли бы быть реализованы, либо совсем не будут реализованы, либо будут реализованы с существенной задержкой", - полагает он.

Приватизация госкомпаний

Еще один комплекс ограничений касается приватизации госкомпаний. Президент США может ввести санкции против американских компаний или граждан в случае, если они инвестируют более 10 млн долларов в активы в рамках приватизации госсобственности в России и если от этого выигрывают какие-то российские чиновники или члены их семей. Это же касается суммарных инвестиций в 10 млн долларов за период в 12 месяцев.

Не совсем понятно, как будет работать механизм, который определит, выиграли ли от приватизации чиновники, отмечает Девятов. "Здесь, наверное, имеется в виду условие, если цены продаваемых активов заметно отличаются от рыночных и справедливых", - поясняет он. Именно в таких ситуациях обычно есть подозрения на то, что кто-то на этом зарабатывает, продолжает экономист.

Процесс приватизации в России идет неактивно, а шансов на новую большую программу приватизации в стране немного, согласен Мовчан.

Россия без американского финансирования

Американские банки не смогут выдать организации или человеку из санкционного списка более 10 млн долларов за 12 месяцев.

США, согласно законопроекту, могут ограничить финансирование российских проектов международными фондами, если от такой помощи, по мнению властей, выиграют компании или люди из санкционного списка.

Документ также предполагает и другие финансовые ограничения в США для физических лиц и компаний из санкционного списка: им может быть отказано в банковских операциях, операциях с недвижимостью, на рынке ценных бумаг и другие.

По словам Мовчана, российские компании и экономика в целом несильно зависят от финансирования со стороны американских банков или международных организаций. Эксперт отмечает, что для компаний доступно финансирование из других стран, например, некоторые компании все еще могут занимать у европейских банков даже в долларах.

При этом экономисты и ранее говорили, что за время санкций российские компании серьезно сократили свою внешнюю задолженность, им нужно меньше денег на погашение кредитов.

По данным ЦБ, российские компании сейчас должны иностранцам около 351 млрд долларов. В основном это банковские кредиты, а также обязательства перед различными инвесторами.

В законопроекте также содержится рекомендация казначейству США обсудить с госдепартаментом и представителями разведки возможность введения ограничений на покупку российского госдолга. По данным ЦБ, внешний госдолг России на 1 июля этого года составил 47,2 млрд долларов. В основном это ценные бумаги в иностранной и российской валюте, которые торгуются на рынке.

"Если иностранцам запретят держать наши суверенные облигации, это может быть неприятно", - признает Девятов. Это может усилить отток капитала, замедлить рост экономики на 0,7-0,8 п.п. и привести к ослаблению рубля, прогнозирует экономист. Это также может негативно сказаться на бюджете России, предполагает он.

Влияние на бюджет будет, скорее всего, умеренным, продолжает экономист. Российский бюджет дефицитен и, по прогнозу минфина, останется таким в ближайшие годы. Однако для финансирования дефицита власти не планируют прибегать к внешним заимствованиям - вплоть до 2020 года основными источниками финансирования дефицита, по прогнозу минфина, будут заимствования на внутреннем рынке, а также средства Резервного фонда и Фонда национального благосостояния.

Наказать компании, причастные к кибератакам

Отдельные санкции вводятся по отношению к лицам и компаниям, которых связывают с кибератаками на США в период выборов.

Различные ограничение, связанные с финансами, бизнесом и въездом в США, будут введены против людей и организаций, чья деятельность подрывает кибербезопасность и которые связаны с правительством России. То же самое касается людей и организаций, которые, по мнению властей США, оказали им финансовую, материальную или технологическую поддержку.

Согласно документу, людям из этого списка могут заблокировать активы на территории США и любые сделки по ним.

Подобные санкции также могут быть введены против тех, кто нарушает права человека, участвует в экспорте оружия в Сирию или как-то связан с ситуацией на Украине.

Им также может быть отказано в визах или они могут быть высланы из США. В подобных списках уже достаточно много имен - например, глава "Ростеха" Сергей Чемезов, спецпредставитель президента России по вопросам природоохранной деятельности Сергей Иванов, ранее возглавлявший администрацию президента, глава Чечни Рамзан Кадыров и другие.

Девятов поясняет, что проблемы отдельных физических лиц, даже очень богатых, вряд ли могут создать проблемы для экономики России в целом.

В документе прописана возможность широким образом применять санкции, в нем "очень много прав и в общем никаких обязанностей", очень много сдержек и противовесов, резюмирует Мовчан.