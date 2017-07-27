Путин нашел преемника Чуркину в ООН 27.07.2017, 14:11

Назначен новый постпред России при Организации объединенных наций.

Президент России назначил Василия Небензю на пост постоянного представителя России при ООН. Соответствующий указ опубликован в четверг на сайте Кремля.

"Назначить Небензю Василия Алексеевича постоянным представителем РФ при ООН в Нью-Йорке, США, и представителем РФ в Совете Безопасности ООН", - говорится в документе.

Другим указом Владимир Путин освободил Небензю от занимаемой ранее должности заместителя министра иностранных дел России.

Напомним, что прежний постпред РФ при ООН Виталий Чуркин скоропостижно скончался 20 февраля 2017 года в Нью-Йорке. После этого временным исполняющим обязанности постпреда был Петр Ильичев.