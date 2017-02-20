Умер постоянный представитель России в ООН Виталий Чуркин 20.02.2017, 20:22

Виталий Чуркин

Он умер за день до своего 65-летия.

В Нью-Йорке 20 февраля умер постоянный представитель России в ООН Виталий Чуркин. Об этом сообщает МИД РФ.

Он умер за день до своего 65-летия, пишет ведомство.

«Выдающийся российский дипломат ушел из жизни на рабочем посту», — сказано в сообщении МИДа РФ.

О причинах смерти Чуркина не сообщается.

Виталий Чуркин находился на дипломатической работе с 1974 года, с 2006 занимал пост постпреда России при ООН.