Умер постоянный представитель России в ООН Виталий Чуркин
- 20.02.2017, 20:22
Он умер за день до своего 65-летия.
В Нью-Йорке 20 февраля умер постоянный представитель России в ООН Виталий Чуркин. Об этом сообщает МИД РФ.
Он умер за день до своего 65-летия, пишет ведомство.
«Выдающийся российский дипломат ушел из жизни на рабочем посту», — сказано в сообщении МИДа РФ.
О причинах смерти Чуркина не сообщается.
Виталий Чуркин находился на дипломатической работе с 1974 года, с 2006 занимал пост постпреда России при ООН.