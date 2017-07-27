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Министр-коммунист Карпенко: С сентября будем учить китайский

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  • 27.07.2017, 14:44
Игорь Карпенко

С нового учебного года в белорусских школах изучение китайского языка будет расширено.

Об этом заявил министр образования Беларуси Игорь Карпенко сегодня на встрече с президентом Хефейского технологического университета (КНР) Лянь Лянем, передает БелТА.

С предстоящего учебного года будет расширено изучение китайского языка в Беларуси, и процесс будет продолжаться. Это обусловлено реализацией масштабных социально-экономических и инвестиционных проектов, среди которых особо выделяется Китайско-белорусский индустриальный парк «Великий камень», — сказал Игорь Карпенко.

Он обратил внимание, что в Беларуси уже представлены такие крупные компании, как Huawei, ZTE, строительные корпорации.

Все это свидетельствует о важности изучения китайского языка гражданами нашей страны для того, чтобы реализовывать соглашения, заключенные на высоком уровне, — отметил министр.

Китайская делегация посетила учреждения образования в Минске, в том числе Белорусский государственный университет, Белорусский государственный университет культуры и искусств, Белорусский государственный технологический университет. Стороны обсуждали различные варианты «углубления сотрудничества».

Так, например, три специальности в Хефейском технологическом университете схожи со специальностями в БГТУ. Достигнута предварительная договоренность о создании совместных учебных программ. В частности, предлагается организовать обучение на таких специальностях по системе 2+2, когда по два года студенты будут обучаться в Беларуси и в Китае.

В итоге было подписано соглашение об академическом и научном сотрудничестве между БГТУ и Хефейским технологическим университетом.


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