Министр-коммунист Карпенко поностальгировал о работе пионервожатым в деревне 33 12.06.2017, 8:13

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Игорь Карпенко

Министр образования убежден, что для учителя важна не зарплата, а уважение.

Накануне старта ЦТ-2017 министр образования Игорь Карпенко дал интервью программе «Главный эфир», сообщает tut.by.

На вопрос про финансовое стимулирование педагогов, Карпенко ответил, что престиж учителя определяется не столько зарплатой, сколько отношением общества.

— Ведь когда родители позволяют себе обсуждать поведение учителя в присутствии детей, наверно, это не нормально. Я начал свою трудовую деятельность в сельской школе в Полоцком районе. Была такая должность «пионервожатый», мне было 17 лет. Я вспоминаю, как ты идешь по деревне, молодой пацан, а с тобой здороваются, как с настоящим учителем. Говорят: «Здравствуйте, наставник». Это была гордость, — вспомнил министр. — Если мы сегодня не прекратим по каждой мелочи критиковать и дергать учителя, мы не поднимем престиж профессии тем, что дадим эту зарплату.