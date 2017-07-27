В Брюсселе прошла акция в честь Дня Независимости Беларуси 27.07.2017, 14:39

Участники митинга возле здания Европарламента также потребовали освободить белорусских политзаключенных.

27 июля 1990 года Верховным Советом БССР была принята Декларация о государственном суверенитете Беларуси. БССР в этом ряду оказалась десятой среди 15 республик Советского Союза. Декларация приблизила развал Советского Союза и создание независимой страны, о которой мечтали многие поколения белорусов.

В Брюсселе перед зданием Европарламента прошел пикет в честь важной даты белорусской истории. В нем приняли участие в основном белорусы, проживающие в Бельгии.

Об акции «Радыё Рацыя» рассказал один из ее участников Ян Дешук:

- Мы только что завершили пикет. Прошло все очень хорошо. Цели, которые мы ставили, выполнили. Мы заявили в центре Европы, что проблемы, которые были у Беларуси, никуда не исчезли. Мы призвали европейское общество помочь белорусскому обществу, призвали освободить политзаключенных. Выразили свой протест против учений «Запад-2017». И поздравили с Днем Независимости - днем принятия Декларации о независимости Беларуси.

После окончания пикета, его участники написали письма политзаключенным, которые продолжают находиться за решеткой за участие в борьбе с белорусским режимом.