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Лукашенко: Людям в погонах до всего должно быть дело

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  • 27.07.2017, 14:59
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Диктатор обязал силовиков следить также и за уборочной компанией.

Такую точку зрения выразил Александр Лукашенко сегодня на совещании с руководством Государственного секретариата Совета Безопасности, передает БелТА.

Правитель коснулся темы выполнения Директивы №1. "Не скажу, что у нас с дисциплиной все в порядке", - заметил он. "Я не скажу, что мы достигли верха в этом плане, поэтому дисциплина - вопрос номер один. Особенно это зависит от силового блока, от поведения военнослужащих, людей в погонах".

Лукашенко обратил внимание, что они должны контролировать обстановку, в том числе на улицах. "Им до всего должно быть дело - до движения транспорта, перемещения людей, оказания помощи, если в этом возникает необходимость. Мы должны демонстрировать перед людьми, что мы не зря едим хлеб. Ведь мы на их деньги существуем". На совещании речь шла и об организации совместного патрулирования военнослужащих и сотрудников МВД с целью поддержания порядка на улицах населенных пунктов.

"Главой государства сегодня поставлены дополнительные задачи перед силовыми органами. Сейчас у нас начинается уборка урожая. Определенные задачи здесь будут выполнять и правоохранительные органы, при этом немедленно", - отметил секретарь Совбеза Станислав Зась.

Госсекретарь уточнил, что, в частности, необходимо будет контролировать готовность техники к уборочной кампании. Особое внимание будет уделено контролю над бережным отношением к собранному урожаю. "Все эти вопросы будут взяты на контроль наших правоохранительных органов. Такое поручение от главы государства мы сегодня получили", - сказал он.


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