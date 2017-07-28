Директор ЦРУ пообещал «сделать больно» Путину 6 28.07.2017, 13:38

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Майк Помпео

Если Трамп скажет, что дипломатия по отношению к РФ больше не срабатывает, внешняя разведка даст ему широкий набор инструментов.

Директор ЦРУ Майк Помпео, возглавивший ведомство в президентство Дональда Трампа, впервые после своего назначения дал пространное интервью прессе, большая часть которой посвящена обсуждению российской угрозы. Из текста, опубликованного в газете Washington Free Beacon (перевод – inopressa.ru) следует, что разведывательные структуры США перестроились на решение новой стратегической задачи — нейтрализацию агрессии Кремля в разных ее проявлениях. Характеризуя российские "операции влияния", Помпео признал, что "для Америки это вызов, которому десятки лет" и интенсивность которого не ослабнет в обозримой перспективе. Информация публикуется на фоне принятия Конгрессом США законопроекта о всеобъемлющих санкциях против России.

"Наша обязанность — разгромить ее"

"Мы все еще сталкиваемся с угрозой со стороны русских, будь то… активные меры, или пропаганда, или попытки сформировать мировое общественное мнение целым рядом способов, как в открытую, так и не очень", — комментировал он.

Здесь же главный разведчик страны указал на решимость Вашингтона подавить воинственные акции Москвы.

"Эта угроза будет постоянной. Наша обязанность — давать отпор, разгромить ее, действовать, чтобы сделать им больно, чтобы они урезали масштаб своих действий", — заявил глава ЦРУ.

Отвечая далее на вопрос о приоритете долгосрочных угроз, он поставил Россию на один уровень с Китаем и Ираном, затруднившись указать, какой из противников представляет наибольшую опасность, однако, в конечном итоге, остановился на КНР. В качестве аргумента он привел экономическую мощь этой страны, которой, по его мнению, нет у Российской Федерации, сохраняющей собственное существование исключительно благодаря нефтяным ресурсам.

"Трудно выбирать между Китаем, Россией и Ираном. Если бы мне требовалось выбрать одну страну, которая выделяется среди других, я бы, наверное, выбрал Китай. У них есть реальная экономика, которую они построили, в отличие от России, которая живет и умирает в соответствии с тем, сколько баррелей нефти она может выкачать из земли. А Иран сходным образом весьма зависит от одного-единственного сектора, а по численности населения — не чета Китаю. Думаю, Китай в состоянии быть самым большим соперником Америки по сравнению с этими другими в среднесрочной и долгосрочной перспективе", — сказал директор ЦРУ.

Другой беспокоящим его аспектом российской политики является наращивание ядерных сил, а также испытание путинским режимом обычных вооружений в ходе региональных конфликтов в Афганистане, Сирии и других горячих точках.

"Я видел и сообщения об их нарушениях Договора о ядерных силах средней дальности (так в оригинале был обозначен Договор о РСМД — ред.). Они явно что-то наращивают, и я бы сказал, что их вылазки в места вроде Сирии, их присутствие, которое начинает всплывать в Афганистане и других местах, оказывает два эффекта. Во-первых, оно напрягает их экономику. России трудно угнаться за этим авантюризмом. Но, во-вторых, они еще и учатся. Когда вы применяете силы, вы совершенствуетесь".

По мнению Помпео, России представился шанс применить военно-морской флот и армию, провести комбинированные операции, а также использовать крылатые ракеты.

"И потому они будут лучше подготовлены в случае, если мы будем вовлечены в сценарий, когда сдерживание не сработает, будь то в Восточной Европе или где-то еще", — заметил чиновник.

Затронул он и проблему гибридной агрессии Москвы без открытого применения военной машины.

"Мне вспоминается, как я был молодым командиром танкового взвода, когда была угроза, что российские орды покатятся на Запад. И они добились многих из своих задач, не перебросив ни одного танка — возможно, в Украине это не совсем так — перебросив только горстку танков через международные границы. Да, доктрина Герасимова (о нелинейном ведении войны. — ред.) существует с 70-х", — сказал Помпео, отметив, что сегодня генерал Герасимов — начальник Генштаба ВС РФ.

"Он их высший военный лидер. И он это осуществляет", — указал Помпео.

ЦРУ расширяет полномочия

В ответ на растущую угрозу РФ и других противников ЦРУ развивает технику ведения разведывательных операций и расширяет полномочия, отметил Помпео.

"При президенте Трампе его ведомство дает более широкие полномочия оперативным сотрудникам на местах и сокращает излишний административный аппарат, чтобы поспособствовать операциям разведки", поясняет журналист издания Билл Герц, беседовавший с Помпео.

"Наша первоочередная миссия — это внешняя разведка", — сказал Помпео в интервью изданию, добавив, что это "получается у нашего управления очень хорошо, когда ему разрешают этим заниматься. А президент собирается разрешить нам этим заниматься".

Со своей стороны издание указывает, что, "подобно переменам в Пентагоне, который дает командирам расширенные полномочия для действий в полевых условиях, ЦРУ дает свободу своим ресурсам шпионажа — тайным операциям, работе аналитиков разведки и техническому мастерству".

По словам Помпео, если президент США скажет, что "дошли до точки, за которой дипломатия больше не срабатывает", ЦРУ будет готово "представить ему набор вариантов, которые, вполне возможно, успешно достигнут любой цели его политики".

Как поясняет издание, "одной из новых задач, на которых сфокусируется ЦРУ в контрразведке, будет противостояние тому, что Помпео назвал негосударственными враждебными разведслужбами, — хорошо финансируемым организациям, которые намерены внедряться в разведведомства, воровать тайны и предавать их огласке, часто с применением инсайдеров вроде Эдварда Сноудена — сотрудника АНБ по подряду, сделавшегося перебежчиком" и ныне скрывающегося в России.