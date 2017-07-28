Беларусь остается «страной столовых» 10 28.07.2017, 15:03

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Бюджетных заведений общепита в Беларуси в 9 раз больше, чем ресторанов.

Об этом свидетельствует статистический обзор Белстата, опубликованный в связи с отмечаемым в воскресенье Днем работников торговли, пишет thinktanks.by.

Согласно данным национальной статистики, товарооборот белорусского общественного питания в 2016 году составил 1,9 млрд. рублей.

В последнее время наблюдается перераспределение структуры объектов общественного питания в сторону уменьшения удельного веса столовых (с 41,9% в 2010 году до 36,2% в 2016 году). Активно развиваются кафе, мини-кафе, кафетерии и кофейни, рестораны быстрого обслуживания.

Источник: thinktanks.by

Кстати, в Праге, численность которой составляет около 1 млн 300 тысяч человек, насчитывается около 2,5 тысяч ресторанов. Общее количество заведений общепита, т.е. ресторанов, баров и кафе 9 без столовых) - около 10 тысяч. То есть, есть к чему стремиться.

Напомним, что в текущем году МАСМИ провел опрос, в ходе которого выяснил, что более половины горожан (60,6%) в Беларуси заявили о том, что вообще не посещают заведения общепита и не заказывают домой готовые блюда.