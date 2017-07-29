Европейский суд встал на защиту Беловежской пущи 1 29.07.2017, 8:18

Суд Европейского союза вынес предварительное решение о прекращении вырубки в Беловежской пуще.

Об этом сообщает польская радиостанция RMF.

Постановление необходимо выполнить до того, как будет вынесено окончательное решение по иску Еврокомиссии.

Власти Польши весной 2016 года объяснили начало вырубки активностью жуков-короедов, которые уничтожают деревья. Они уверяли, что работы не затронут Беловежский национальный парк.

Это решение раскритиковали научные и экологические организации, которые отметили, что в вырубке нет необходимости, а активность жуков-короедов – естественное явление. Семь неправительственных природоохранных организаций обратились с жалобой в Еврокомиссию.

ЕК сообщила, что будет контактировать с польскими властями по этому вопросу.

Через Беловежскую пущу проходит граница между Беларусью и Польшей. Беловежский национальный парк, который находится на польской территории, входит в список всемирного наследия ЮНЕСКО.