Бюджет прожиточного минимума снизили для работающих 29.07.2017, 8:55

Минтруда изменило размеры бюджетов прожиточного минимума для некоторых категорий населения.

Новые бюджеты установлены в ценных июня 2017 года и будут действовать с 1 августа по 31 октября.

Соответствующее постановление опубликовано сегодня на Национальном правовом интернет-портале.

Изменения бюджетов носят разнонаправленный характер. Для отдельных категорий граждан БПМ вырос, для других — снизился: пишет газета «Белорусы и рынок».

Бюджет прожиточного минимума в Беларуси применяется для расчета социальных выплат, в первую очередь трудовых и социальный пенсий, прибавок к ним, пособий по уходу за инвалидами, пожилыми, детьми и т.д.

Предыдущий раз размеры бюджета устанавливались в апреле и действовали с 1 мая до 31 июля.

С 1 августа бюджеты прожиточного минимума для отдельных групп):

для трудоспособного населения — 197,57 рубля (–6,78 рубля к бюджету, действующему до указанной даты)

для пенсионеров — 151,98 рубля (+10,48 рубля)

для студентов — 192,78 рубля (+14,13)

для детей до 3 лет — 125,87 рубля (+6,32 рубля)

для детей 3-6 лет — 174,9 рубля (+11,07 рубля)

для детей 6-18 лет — 215,50 рубля (+14,45 рубля)