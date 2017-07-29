Ученые доказали: чтобы похудеть, нужно есть яйца 2 29.07.2017, 9:34

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Фото: Евгения ГУСЕВА

Эксперты реабилитировали диетические свойства этого продукта.

В последнее время было принято считать, что куриные яйца – источник «плохого» холестерина, и вообще еда тяжелая и весьма калорийная. Ученые же из Ливерпульского университета под руководство доктора Николаса Хармана, проведя небольшой эксперимент, полностью реабилитировали всеми любимую яичницу. Они доказали, что употребление двух яиц в день не приводит к повышению холестерина в крови, пишет kp.ru.

Ученые набрали для исследования 450 человек (средний возраст – около 44 лет), разделили их на две группы. Первая 12 недель сидела на низкокалорийной диете без яиц, а вторая – на той же диете, но с разрешением съедать по два яйца в день.

Через 12 недель обе группы скинули примерно одинаковое количество кило – от 3,5 до 4,5. И более того, у участников обеих групп снизился и уровень холестерина в крови – на 0,2 ммоль/л и 0,16 ммоль/л соответственно.

В результате эксперты сделали вывод: людям, которые хотят похудеть, нет смысла отказывать себе в куриных или перепелиных яйцах. Более того, яйца, как источник протеина, помогут быстрее набрать хорошую спортивную форму, укрепить мышцы при занятиях спортом.

А вот на уровень «плохого» холестерина яйца не влияют, как было принято считать ранее. Главное, не наворачивать зажаренные на сливочном масле яичницы с беконом, а вот яичница или омлет, приготовленные на пару или небольшом количестве растительного масла, только приветствуются.

МНЕНИЕ СПЕЦИАЛИСТА

Вареные – полезнее сырых

Светлана Бережная, врач высшей категории, диетолог-гастроэнтеролог:

- Куриные яйца - единственный продукт, который усваивается нашим организмом на 97-98%, при этом не оставляя токсинов в кишечнике.

В одном яйце примерно 70-75 ккал, а чистого протеина, то есть белка - 6-6,5 граммов. Известно, что за один прием пищи организмом усваивается до 20 граммов белка, значит, чистый протеин из двух яиц усвоится полностью и пойдет на пользу мышцам, костям и сосудам.

Правда, лучше всего усваиваются сваренные всмятку или пашот, вкрутую - похуже, а сырые лишь частично (сырого белка организму достается всего-навсего пятая часть от съеденного количества).

К тому же опасности сальмонеллеза никто не отменял, потому медики призывают особенно в теплое время года не есть сырых яиц и не покупать в непроверенных местах продукты, в приготовлении которых используются сырые яйца – пирожные с кремом, безе.

Употребление яиц, особенно сырых и жареных, следует ограничить при болезнях печени, в том числе гепатитах, желчного пузыря, желчевыводящих протоков, сахарном диабете (при диабете яйца не запрещены, но количество употребления лучше согласовать со своим лечащим доктором).