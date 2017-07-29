Азаренко снялась с турнира в Стэнфорде

Азаренко снялась с турнира в Стэнфорде14
- 29.07.2017, 9:50
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Причиной отказа от выступления стала вирусная инфекция.
Экс-первая ракетка мира белоруска Виктория Азаренко снялась с турнира серии «Премьер» в американском Стэнфорде, который пройдет 31 июля — 6 августа.
Как сообщается на странице фан-группы теннисистки ВКонтакте, причиной отказа от выступления стала вирусная инфекция.
— Мне очень грустно, что я не смогу сыграть на турнире в Стэнфорде на следующей неделе. В течение всей недели я чувствую недомогание из-за вирусной инфекции. Один из лучших турниров сезона, который я вынуждена пропустить, был отмечен в моем календаре с первого дня, когда я решила вернуться в большой теннис после рождения сына Лео. Мне очень грустно, что я не смогу сыграть перед своими болельщиками в Стэнфорде. Надеюсь вернуться в следующем году, — написала Виктория Азаренко.
Следующий турнир, на который заявлена теннисистка, — турнир в Цинциннати, стартующий 14 августа. Азаренко также значится среди участниц, получивших допуск в основную сетку женского одиночного разряда US Open — заключительного в сезоне турнира «Большого шлема». Вернувшаяся на корт после рождения сына Виктория Азаренко получила приглашение в основную сетку благодаря защищенному рейтингу.