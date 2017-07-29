Портников: В самолете Рогозин прикрывался женщинами и детьми 29.07.2017, 12:23

Виталий Портников

Мысль о том, чтобы не лезть в пассажирский самолет, если ты под санкциями, не приходила российскому чиновнику в голову.

Российский вице-премьер Дмитрий Рогозин "прикрывался" женщинами и детьми на борту самолета, чтобы иметь возможность прилететь в Молдову. Об этом в блоге на "Радіо Свобода" написал украинский журналист Виталий Портников.

Он напомнил, что раньше Рогозину, пребывающему под санкциями, удавалось посетить Румынию, но в этот раз в Бухаресте решили "не делать ему такого подарка".

"И понятно почему. Российский чиновник собирался с помпой отмечать в Бендерах... 25-летие фактической оккупации Приднестровья, названной, конечно, "миротворческой операцией". В Румынии без лишних слов согласились с позицией правительства и парламента Молдовы, расценили этот "праздник" как насмешку над суверенитетом страны и ее территориальной целостностью", – говорится в блоге.

Портников написал, что Рогозин по возвращении в Москву "в наглой форме" угрожал руководству Румынии местью.

"При этом по примеру своего начальника Владимира Путина он прикрывается заботой о женщинах и детях, пассажирах рейсового самолета, жизнь которых якобы оказались в опасности из-за решения Бухареста. При этом мнение о том, что не нужно лезть в салоны пассажирских лайнеров, когда находишься под санкциями, даже не появляется у Рогозина в голове. Женщины и дети должны были послужить для соратника Путина живым щитом, с помощью которого он должен был пробраться в Молдову и отметить день оккупанта. Просто в этот раз не получилось", – заявил журналист.

Он напомнил, что в Молдову Рогозина пригласил президент Игорь Додон, который собирался вместе с ним ехать в Приднестровье.

"После того, как антигосударственный план Додона был сорван совместными усилиями Молдовы и Румынии, президент пригрозил собственной стране... массовыми протестами и пообещал поехать в Бендеры уже без Рогозина – и это при том, что Красносельский (так называемый президент непризнанной Приднестровской республики Вадим Красносельский. – "ГОРДОН") ясно дал понять, что ни о каком восстановлении территориальной целостности Молдовы речи быть не может. Но когда два президента – легитимный и марионеточный – вместе пляшут под балалайку Рогозина, российскому чиновнику можно даже не прилетать. Танец состоится при любой погоде", – написал Портников.

Воздушное судно авиакомпании S7 с Рогозиным, который направлялся в Молдову, 28 июля не пропустили власти Венгрии и Румынии.

"Регулярному рейсу S7-157 по маршруту Москва – Кишинев было запрещено вхождение в воздушное пространство Румынии службой организации воздушного движения под предлогом нахождения на борту "санкционной персоны", – сообщила пресс-секретарь группы компаний S7 Анна Бажина.

Рогозин заявил, что румынские власти подвергли опасности жизни пассажиров самолета, добавив: "Ждите ответа, гады".

25 июля президент Молдовы Игорь Додон сообщил, что вице-премьер РФ прилетит в Кишинев в пятницу, 28 июля, а в субботу они отправятся в непризнанную республику Приднестровье.

Рогозин планировал прибыть в Молдову на военном самолете, однако власти страны отвергли эту идею. В ответ политик заявил, что готов попасть в Молдову на вертолете или мотоцикле.

Вице-премьер РФ внесен в санкционный список ЕС в связи с событиями в Украине. В Украине он тоже объявлен персоной нон грата.