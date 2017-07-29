Почему Литва поддержала санкции США против Кремля 29.07.2017, 15:27

Анджей Пукшто

Фото: zw.lt

Президент Литвы Даля Грибаускайте одобрила планы США ввести новые санкции в отношении России.

Позиция Вильнюса отличается от точки зрения Брюсселя, который считает, что санкции могут негативно сказаться на экономике самого Европейского Союза. Почему Вильнюс поддерживает Вашингтон, а не Брюссель, какие будут последствия этого решения на эти и другие вопросы Сharter97.org ответил литовский политолог Анджей Пукшто.

- Почему Литва поддержала новые санкции против России, которые вводят США и против которых возражает Европейский Союз?

- Литва с начала российской агрессии на Украине занимает первое место в ряду стран, действующих против Кремля. Президент Литвы Даля Грибаускайте упорно и постоянно придерживается точки зрения, что с Россией пока продолжается оккупация Крыма и Донбасса надо разговаривать с жестких позиций. Грибаускайте во время международных саммитов постоянно поднимает этот вопрос.

Естественно, что за подобный курс внешней политики Вильнюс платит высокую цену. Прежде всего, экономическими связями с Россией, так как практически прекратился экспорт продовольственных товаров в Россию. Также Литва вкладывает немалые инвестиции в то, чтобы создать полностью независимую от России энергетическую систему.

- Какие для Литвы могут быть последствия подобного решения?

- Свой проамериканский курс Вильнюс умело сочитает с хорошими отношениями с Европейским Союзом. То есть Литва трансатлантические отношения не ставит выше, чем европейские. У Дали Грибаускайте хорошие отношения с канцлером Германии Ангелой Меркель. Литва также строит хорошие отношения со скандинавскими странами, которые всегда смотрят на Вильнюс с пониманием.

- Тем не менее, в этом случае Литва поддерживает Вашингтон, а не Брюссель. Означает ли это, что Вильнюс начинает ориентироваться на США?

- И Даля Грибаускайте, и правительство Литвы поддерживают модель интегрированного и крепкого Евросоюза, именно к этому стремится Ангела Меркель. Параллельно Вильнюс стремится проявлять активность в структурах Североатлантического Альянса и всячески поддерживает присутствие НАТО в балтийских странах.

Благодаря поддержке некоторых стран НАТО, Литве удалось добиться полного контроля своего воздушного пространства. Все это происходит на фоне активных отношений с Вашингтоном. Так, например, 31 июля Грибаускайте вместе с лидерами Эстонии и Латвии встретится в Таллинне с вице-президентом США Майком Пенсом, тема встречи - безопасность.