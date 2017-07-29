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Кобяков о дыре в бюджете

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  • 29.07.2017, 17:38
Андрей Кобяков
Фото: Виктор Толочко

Лишних денег в бюджете нет.

28 июля под председательством премьер-министра Андрея Кобякова прошло очередное заседание оргкомитета по подготовке и проведению в Беларуси II Европейских игр-2019, пишет «Салідарнасць».

На заседании были рассмотрены вопросы финансирования будущих игр. Тут и прозвучало любопытное откровение председателя правительства:

Хочу предупредить, лишних денег в бюджете нет. Расходы будут только на самое необходимое, поэтому прошу все просчитывать детально, обосновывать каждый рубль, изыскивать другие резервы, работать над снижением стоимости оборудования и услуг. К этим вопросам надо относиться очень ответственно.

Напомним, что ранее Лукашенко в очередной раз напомнил, что «Беларусь должна достойно провести II Европейские игры в 2019 году».

Судя по всему, ни критика оппонентов, ни дыра в бюджете пока не способны заставить власти всерьез задуматься о целесообразности проведения дорогостоящих игр.


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