Независимый профсоюз помог минчанину добиться справедливости в суде 29.07.2017, 17:29

Юрий Беляков

Суд наконец признал производственной травму оператора аттракциона «Летающая скамейка».

Еще одна победа на счету профсоюзного юриста Юрия Белякова: суд Фрунзенского района Минска со второй попытки признал производственной травму оператора аттракциона «Скамейка-16», в результате которой Сергей Никитенко провел два месяца в коме, а теперь передвигается в инвалидном кресле, пишет praca-by.info.

Решению в пользу истца предшествовало долгое – больше года – скитание по судебным инстанциям и противостояние «Минскзеленстроя» (которому принадлежат парковые аттракционы), «Белгосстраха», Госпромнадзора и Департамента государственной инспекции труда.

Хронология несчастного случая

2 мая 2016 года Сергей Никитенко, оператор аттракциона «Скамейка-16» в парке Челюскинцев, вышел подменить своего коллегу на батутном комплексе «Кенгуру»; со «Скамейкой» же в это время работал другой оператор. Вечером начался дождь, и Никитенко спрятался в будку «Скамейки», потому что у батутного комплекса не было укрытия от дождя. Когда дождь утих, оператор «Скамейки» запустил аттракцион, но Никитенко видеть этого не мог, так как окна будки были закрыты фанерой. Никитенко увидел посетителей, резко вышел из будки, и в этот момент последовал удар. От удара мужчина получил многочисленные травмы: сотрясение головного мозга, скальпированную рану головы, травму грудной клетки, переломы позвонков и отростков, и т.д. Два месяца он провел в коме, а теперь передвигается в инвалидном кресле и получил инвалидность I степени. Сергею Никитенко нужна операция по установке имплантанта: бедренная кость удалена из-за пролежней.

После того, как Сергей Никитенко получил травму, его наниматель, КСУП «Минскзеленстрой», провел расследование несчастного случая и издал акт о том, что травма работника – непроизводственная.

С таким решением пострадавший не согласился и с помощью профсоюза РЭП обратился в суд. Его интересы представлял юрист профсоюза РЭП Юрий Беляков:

– Очень долго – полгода – суды не могли возбудить административное дело. Первый суд мы проиграли. Представители «Белгосстраха» и Департамента труда чего только не говорили на процессе! Кричали, убеждали меня, что я неправильно понимаю Правила расследования несчастных случаев, что я вообще не разбираюсь в деле. Настаивали, что травма Никитенко – не производственная, потому что он получил ее не на батутном комплексе, а на другом аттракционе; утверждали, что травма не была связана с исполнением рабочих обязанностей. Но ведь Никитенко находился в тот день на работе!

Юрий Беляков особо подчеркивает то, что тормоза у «Скамейки-16» не работали, но Госпромнадзор допустил аттракцион к эксплуатации:

– Эту «Скамейку» запустили совсем недавно, она еще не была налажена. Любой аттракцион, когда оператор нажимает тормоз, как и автомобиль, должен через какое-то время остановиться. А тормоза «Скамейки» не работали: инспектор Госпромнадзора допустил к работе аттракцион в таком состоянии. Он даже в парк не ездил! По телефону сказали, что все работает, двигатель крутится, и инспектор подписал документы.

После решения суда Юрий Беляков написал кассационную жалобу, и Минская коллегия отменила решение, отправив его назад в суд Фрунзенского района другому судье. На стороне Никитенко выступил прокурор. Судья рассмотрела дело за два заседания и в июле 2017 года удовлетворила иск.

Теперь, когда травма признана производственной, Сергей Никитенко получит страховые выплаты за прошедший год, компенсацию от нанимателя за потерю трудоспособности (около 20 тысяч рублей), а страховщик должен будет выплачивать ему пенсию – около 150 рублей в месяц. Также пострадавший сможет подать иск на компенсацию морального вреда, если у него будет такое желание.

Иск удовлетворен, но дело опасных аттракционов в парке Челюскинцев на этом не закончено. Юрий Беляков вместе с председателем профсоюза РЭП Геннадием Федыничем написали обращение в Государственный промнадзор и в Департамент охраны труда с вопросами о компетенции их сотрудников, которые допускают к работе неисправные аттракционы:

– В тот же год в этом же парке на аттракционе «Джамбо Джет» погиб человек. И ни Департамент, ни Минскзеленстрой на этот случай не отреагировали. Они по правилам расследования несчастных случаев должны были принять меры, устранить неполадки, наказать виновных. Но ничего не сделали.