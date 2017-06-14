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Как независимый профсоюз помогает минчанину добиться справедливости в суде

  • 14.06.2017, 16:11
Фото: onliner.by

Профсоюзный юрист помог работнику парка аттракционов, получившему травмы на рабочем месте, отменить несправедливое решение судьи.

В 2016 году Сергей Никитенко работал в должности дежурного аттракционов в Парке культуры и отдыха им.Челюскинцев.

– В тот день 2 мая я подменял коллегу на батутном комплексе, – рассказал praca-by.info Сергей. – Вечером начался дождь и я спрятался в кабинке аттракциона «Скамейка-16», потому что батуты не оборудованы кабинкой дежурного. Получилось так, что оператор «Скамейка-16» посадил посетителей и запустил аттракцион. А я этого не заметил и, увидев новых посетителей, вышел к ним навстречу и меня сбил аттракцион.

В результате происшествия Сергей получил вывихи и травмы позвонков и грудины, переломы отростков позвонка, ушиб легкого, скальпированную рану теменной области и сотрясение головного мозга.

Наниматель Сергея ПКУП «Минскзеленстрой» провел расследование и составил акт о непроизводственном несчастном случае.

– Несмотря на то, что вопросы страховых выплат в данном случае не рассматривались, – комментирует ситуацию юрист профсоюза Юрий Беляков, – по материалам расследования несчастного случая установлено и не оспаривался сторонами тот факт, что Никитенко, будучи застрахованным, исполнял трудовые обязанности и получил телесные повреждения именно при выполнении работы по заданию нанимателя, – заключил юрист.

Юрий Беляков

В течение 5 месяцев судья Залуцкая И.В. рассматривала данное дело, переносила заседания суда и в итоге отклонила жалобу работника. Инспекторы Департамента гос.инспекции труда и Госпромнадзора, привлеченные к процессу, не обратили внимание на факты нарушения нанимателем техники безопасности. А в августе того же года произошел еще один несчастный случай с оператором аттракционов, к несчастью, с летальным исходом.

– Примечательно, что судьи коллегии Минского суда отменили решение своей коллеги только лишь из-за того, что иск не был рассмотрен ею в полном объеме, – отметил Юрий Беляков. – А что человек пострадал на рабочем месте, а другой впоследствии умер, не было для суда основополагающим в принятии решения. То есть права человека, его жизнь и здоровье не являются высшей ценностью и приоритетом, – подытожил юрист.

Дело Сергея Никитенко ждет новое рассмотрение в суде Фрунзенского района г.Минска. В случае признания частичной вины нанимателя, Сергею будет выплачен средний заработок за каждый процент потери трудоспособности. На сегодняшний день он получает социальную пенсию как инвалид I группы в связи с полной потерей трудоспособности.


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