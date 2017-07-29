В Таллинне начали курсировать беспилотные автобусы 5 29.07.2017, 17:49

Фото: err.ee

Один автобус вмещает восемь пассажиров.

В субботу, 29 июля, в столице Эстонии Таллинне в рамках пилотного проекта для перевозки пассажиров на один из маршрутов вышли самоуправляющиеся автобусы, сообщает эстонский портал err.ee.

Беспилотные автобусы будут будут бесплатно возить пассажиров шесть дней в неделю.

Транспорт появился в рамках программы председательства Эстонии в Совете ЕС. Одной из ключевых сфер программы председательства Эстонии является развитие технологий и их влияние на общество.

Фото: err.ee

Одновременно на маршруте находятся два таких автобуса, они идут один за другим. Один автобус вмещает восемь пассажиров, вход обеспечен и пассажирам в инвалидной коляске.

В каждом автобусе работает сопровождающий, который знакомит пассажиров с новой технологией.

Пилотный проект будет продолжаться до конца августа, его стоимость — около 100 тыс. евро, две трети суммы покрывают партнеры проекта из частного сектора.