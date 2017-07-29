закрыть
29 июля 2017, суббота, 18:25
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

В Таллинне начали курсировать беспилотные автобусы

5
  • 29.07.2017, 17:49
Фото: err.ee

Один автобус вмещает восемь пассажиров.

В субботу, 29 июля, в столице Эстонии Таллинне в рамках пилотного проекта для перевозки пассажиров на один из маршрутов вышли самоуправляющиеся автобусы, сообщает эстонский портал err.ee.

Беспилотные автобусы будут будут бесплатно возить пассажиров шесть дней в неделю.

Транспорт появился в рамках программы председательства Эстонии в Совете ЕС. Одной из ключевых сфер программы председательства Эстонии является развитие технологий и их влияние на общество.

Фото: err.ee

Одновременно на маршруте находятся два таких автобуса, они идут один за другим. Один автобус вмещает восемь пассажиров, вход обеспечен и пассажирам в инвалидной коляске.

В каждом автобусе работает сопровождающий, который знакомит пассажиров с новой технологией.

Пилотный проект будет продолжаться до конца августа, его стоимость — около 100 тыс. евро, две трети суммы покрывают партнеры проекта из частного сектора.


Мнение

Выпейте димедролу, чиновники
Выпейте димедролу, чиновники Ирина Халип
Фраў А., а-у-у!
Фраў А., а-у-у! Сяргей Законнікаў
Лучший показатель агонии режима
Лучший показатель агонии режима Евгений Ихлов
Жизнь после Путина
Жизнь после Путина Игорь Яковенко


Интервью

Николай Статкевич: Мы рассчитываем на поддержку простых людей и поддержку патриотов
Николай Статкевич: Мы рассчитываем на поддержку простых людей и поддержку патриотов
Николай Черноус: Осень в Беларуси будет горячей
Николай Черноус: Осень в Беларуси будет горячей
Роман Безсмертный: Лукашенко - «зиц-президент»
Роман Безсмертный: Лукашенко - «зиц-президент»
Юрий Хащеватский: Ждем налогов на воздух
Юрий Хащеватский: Ждем налогов на воздух