Украинский пилот из Стамбула: Только не делайте из меня героя 10 30.07.2017, 14:20

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Александр Акопов рассказал, как вслепую сажал самолет с пассажирами.

Украинский пилот Александр Акопов стал героем в Турции, посадив пассажирский самолет практически вслепую. Наблюдавшие за посадкой в экстремальных условиях люди на полосах в аэропорту были уверены, что самолет просто упадет, крича на турецком «Он не сядет, не сядет». А после удивительной посадки пилоты приходили к украинскому герою на борт пожать руку.

51-летний Акопов, который сейчас находится в Стамбуле, в интервью vesti-ukr.com рассказал, почему пассажирский самолет пришлось сажать практически вслепую, что он чувствовал в тот момент и как сообщал о происшедшем семье.

По его словам, в тот момент, когда самолет взлетал, погода была вполне нормальной. Хотя до этого был штормовой дождь и град. Но потом погода нормализовалась. «Передо мной взлетали другие самолеты. Когда мы уже поднялись на четыре тысячи футов (1,219 километров. — Авт.), попали в грозовую облачность, которая не была опознана локатором», – пояснил он.

Отвечая на вопрос о размере града, который, по словам пассажиров, был размером с куриное яйцо, Акопов отметил: «Находясь в самолете, определить размер града невозможно. Мы все время были на связи с проводниками — они передавали, что среди пассажиров была паника».

Летчик признается, что и сам испугался: «Конечно, был испуг. Но у меня не было времени на то, чтобы бояться. Нужно было что-то делать. Я понимал, что нужно немедленно посадить самолет. Вы видели на видео, как его разворачивало? Дальше мы бы уже никуда не полетели… У меня 31 год стажа, все-таки есть опыт. Второй пилот — большой молодец, сработал очень хорошо. В результате посадка была, как говорят, «much better than expected» — все прошло даже лучше, чем мы ожидали. Все живы, никто не пострадал. Это самое главное.

Говорят, пассажиры аплодировали, но я в тот момент этого не слышал…

После посадки он сразу же позвонил своему 15-летнему сыну, которому отчитывается о каждом своем полете. Сын тоже мечтает стать летчиком. Сын спросил: «Вы уже долетели?» «Нет, сынок, — говорю. — Я в Стамбуле сел”. “Но деталей все равно пока ему не рассказывал. Расскажу уже, когда он сам будет учиться. Мой отец, кстати, тоже летчик», – добавил Акопов.

Он отметил, что за 31 год работы у него случалось разное: к примеру, было такое, что двигатель отказал, а однажды двигатель загорелся. Но то, что случилось в Стамбуле — самая сложная ситуация.

На прощание Александр Акопов попросил: «Только не делайте из меня героя, хорошо? Не нужно преувеличивать. Я просто выполнял свою работу…».

Как ранее сообщалось, президент Украины Петр Порошенко наградил Александра Акопова орденом «За мужество» III степени и пообещал лично вручить награду в середине августа, когда летчик будет в Украине.