В Будславе ОМОНовец накричал на паломников из-за автозака 13 5.07.2017, 11:43

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Фото: krynica.info

Милиционер обвинил паломников в том, что они «не учились в школе».

В Будславе 30 июня сотрудник ОМОН накричал на прибывших в агрогородок на марийные торжества католических паломников. Об этом в Facebook сообщает Надежда Гацак.

«В Будславе. Заходим мы в палаточный городок, а там автозак. И один из паломников говорит своим друзьям: «О, смотрите, автозак!». И тут омоновец, который стоял рядом с чудом техники, как завопит на все поле: «В школе надо учиться, это машина по перевозке людей!» — отметила она.

Напомним, ранее наличие автозаков на католических торжествах раскритиковал католический митрополит Минско-Могилевский, архиепископ Тадеуш Кондрусевич.