Лидеры G20 приняли итоговую декларацию саммита с учетом позиции США 9.07.2017, 18:26

Все страны G20, кроме США, заявили о «необратимости» Парижского климатического соглашения.

Лидеры стран "Большой двадцатки" приняли итоговую декларацию саммита в Гамбурге, учтя в ней особую позицию США относительно климатических изменений. Документ опубликован на сайте правительства ФРГ, передает gordonua.com.

"Мы принимаем к сведению решение США выйти из Парижского соглашения. США объявили, что немедленно прекратят реализацию своего нынешнего национально-определенного взноса и подтвердили свою решительную приверженность к подходу, который снижает выбросы, одновременно поддерживая экономический рост и улучшая потребности в энергетической безопасности", – говорится в декларации.

Все остальные страны G20 заявили о "необратимости" Парижского климатического соглашения и необходимости его скорейшей реализации.

Участники саммита G20 договорились противостоять коррупции, незаконной перевозке беженцев.

Также в декларации говорится о создании партнерства стран G20 с Африкой, чтобы способствовать созданию рабочих мест и экономическому росту в этом регионе, что должно поспособствовать борьбе с миграцией.

"Наши совместные усилия будут способствовать устойчивому экономическому росту и созданию рабочих мест, особенно для женщин и молодежи. Это поможет в борьбе с проблемами бедности и неравенства, которые являются одними из коренных причин миграции", – указано в документе.

7–8 июля в Гамбурге проходит саммит G20. В Германии собрались в том числе президент США Дональд Трамп, президенты Франции и России Эммануэль Макрон и Владимир Путин, премьер Великобритании Тереза Мэй.

Основная повестка была посвящена темам глобального экономического роста, вопросам климата и энергетики с привязкой к перспективам реализации Парижского соглашения, проблематике экономической поддержки Африки, миграции и здравоохранения, а также теме роли женщины в глобальной экономике.

Президент США Дональд Трамп публично называл глобальное потепление "мистификацией" и 28 марта подписал указ об энергетической независимости, которым отменил ряд решений администрации Барака Обамы по борьбе с глобальным потеплением.

На саммите G7, который прошел в Италии 26–27 мая, президент США отказался визировать итоговый документ, в котором говорилось о поддержке обязательств, взятых в рамках Парижского климатического соглашения.

1 июня Трамп объявил о выходе США из Парижского климатического соглашения.