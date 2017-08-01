Подключаем роуминг: Как остаться на связи за границей и не разориться 1.08.2017, 13:21

Во сколько обойдется интернет, звонки и смс и что нужно сделать еще до поездки.

Смс-роуминг: позвонить не получится, но сообщения приходить будут

Оптимальный вариант, если ни перезваниваться, ни сидеть в интернете вы не собираетесь. Во-первых, вы будете на связи и сможете оповещать близких, что все в порядке. Во-вторых, вам будут приходить сообщения об операциях с вашей банковской картой, если у вас подключено смс-оповещение. И, в-третьих, смс часто нужны, чтобы подключиться к wi-fi, например, в аэропорту, пишет kp.by.

Как правило, чтобы подключить смс-роуминг, перед поездкой нужно отправить сообщение на определенный номер (уточните у оператора). Стоимость эсэмэсок будет зависеть от того, в какой стране вы находитесь, к какому мобильному оператору подключились и в какую страну отправляете сообщение.

Оплачивать придется не только исходящие сообщения, но и входящие (то есть те, которые отправляют вам). Правда, обойдутся они дешевле.

Для сравнения мы выбрали четыре страны-соседки, в которые белорусы нередко отправляются на отдых или по работе, и сравнили, во сколько обойдется отправка сообщения клиентам двух крупнейших мобильных операторов.

Цена вопроса

Velcom

Подключение: 3 руб. 81 коп.

Стоимость сообщения: отправить эсэмэску в Беларусь из России или Украины будет стоить от 21 до 44 коп. (в зависимости от оператора), а из Литвы или Польши - 48 коп.

МТС

Подключение: 2 руб. 83 коп.

Стоимость сообщения: сообщение в Беларусь из России стоит от 19 до 65 коп. (в зависимости от оператора), из Украины - от 19 до 58 коп., из Литвы - 44 коп., а из Польши - 44 - 45 коп.

Обычный роуминг: плата не только за исходящие, но и за входящие звонки

Это классический вариант роуминга: можно не ограничиваться сообщениями, а позвонить из-за границы или принять звонок. Конечно, обойдутся такие разговоры дороже, но если в этом есть необходимость, то роуминг лучше подключить. Как и в случае с смс-роумингом, стоимость минуты разговора зависит от страны, где вы находитесь, и страны, куда звоните, а также от заграничного мобильного оператора. А оплачивать придется не только исходящие, но и входящие звонки.

Цена вопроса

Velcom

Минута звонка в Беларусь из России стоит от 1 руб. 81 коп. до 3 руб. 6 коп. (в зависимости от оператора), из Украины - от 1 руб. 81 коп., из Литвы - 1 руб. 32 коп., а из Польши - от 1 руб. 32 коп. до 2 руб. 91 коп. Входящие звонки дешевле - меньше рубля за минуту.

Есть и специальные роуминговые пакеты, в стоимость которых входит определенное количество минут разговора и смс. Обходятся они дешевле обычного роуминга (например, «Роуминг.Отпуск» стоит 23 руб. 43 коп., в него включено 30 минут входящих и исходящих звонков и 20 исходящих сообщений), но работают они не во всех странах.

МТС

Минута звонка в Беларусь из России стоит от 1 руб. 48 коп. до 4 руб. 48 коп. (в зависимости от оператора), из Украины - от 1 руб. 77 коп. до 7 руб. 52 коп., из Литвы - от 1 руб. 24 коп. до 2 руб. 53 коп., а из Польши - от 1 руб. 18 коп. до 4 руб. 37 коп. Можно подключить услугу «Отличный роуминг», где разговор со второй по пятую минуту стоит дешевле, но она платная: сутки использования стоят 51 коп.

Мобильный интернет: за час в соцсетях отдать потом всю зарплату

Пользоваться мобильным интернетом в роуминге могут позволить себе только очень обеспеченные люди: стоимость одного мегабайта начинается от 3 руб. и растет в зависимости от страны и мобильного оператора. Например, в той же Литве мегабайт трафика стоит 5 - 6 руб. Поэтому если вы решили похвастаться своим отпуском перед знакомым и отправили ему 10 фотографий общим весом 20 мегабайт, то это удовольствие обойдется в 100 - 120 руб.!

Зарубежная сим-карта поможет экономить

Вместо роуминга есть вариант купить новую сим-карту в стране, куда вы едете. В салонах сотовой связи или супермаркетах иногда продаются предоплаченные сим-карты: в их стоимость уже входит определенное количество сообщений, минут разговоров (правда, позвонить за границу получится не всегда) и интернет-трафика. Если вы все это израсходовали, а потом захотите взять эту сим-карту в следующую поездку, пополнить баланс можно будет на месте в платежном терминале или на сайте мобильного оператора. Только сначала изучите расценки - они могут оказаться больше.

А еще в июне внутри Евросоюза отменили роуминг. Это означает, что, купив сим-карту в Литве или Польше, вы сможете пользоваться ею практически во всей Европе и по тем же тарифам. Правда, есть нюанс: сим-картой нужно больше времени пользоваться в «домашней» стране, иначе ее могут отключить. Например, купить сим-карту в Литве и попользоваться ей там два дня, а потом еще две недели в Германии, нельзя. Оператор может заметить, что в Литве вы проговорили меньше времени, и заблокировать симку.

Как экономить на мобильной связи за границей?

- У белорусских мобильных операторов есть зарубежные операторы-партнеры. Пользоваться их услугами в роуминге выгоднее: сообщения и звонки могут обойтись в 2 - 3 раза дешевле! Перед поездкой уточните у своего оператора, к какой сети подключиться в стране назначения. Оказавшись на месте, укажите в настройках телефона, что хотите выбирать сотовую сеть вручную, и отметьте подходящую. Дело в том, что обычно за границей телефон подключается к сети, у которой лучше сигнал, и в какой-то момент может отключить вас от дешевого оператора.

- Перед поездкой отключите в настройках телефона обновление данных в роуминге. Приложения иногда могут скачивать обновления в фоновом режиме, и если это произойдет за границей, счет может получиться астрономическим.

- Если в роуминге вам звонят, а вы не хотите разговаривать - не сбрасывайте звонок. Даже такое соединение засчитают за минуту разговора. Дождитесь, пока человек сам положит трубку.

- По возможности подключайтесь к беспроводному интернету - wi-fi. Он есть практически во всех отелях, кафе и магазинах, и притом бесплатный. Через популярные мессенджеры (Viber, WhatsApp, Telegram) можно не только отправлять сообщения, но и звонить. А роуминг лучше оставить для экстренной связи.

Можно ли установить ограничение на интернет в роуминге?

В интернете нередко можно наткнуться на такие истории: поехал в отпуск за границу, телефон стал загружать обновления, в результате - счет, сопоставимый со стоимостью поездки. Можно ли перед поездкой установить для себя лимит, при превышении которого роуминг просто отключится?

- К сожалению, такой возможности нет, - сказали в контакт-центре Velcom.

А в МТС объяснили, что установить такой лимит невозможно в принципе.

- Информация по роуминговым вызовам и передаче данных обрабатывается по мере поступления файлов от роуминговых партнеров. В связи с этим установка любых лимитов не позволит обеспечить своевременное отключение услуги, - рассказали в компании.

Но у мобильных операторов есть специальные пакеты для интернета за границей, в которые входит определенное количество мегабайт. Как только их потратил, интернет отключается.

В 2020 году будем звонить из ЕС дешевле?

Роуминг в ЕС уже отменили, следующий шаг - отменить его для стран - участниц программы Восточного партнерства (проект ЕС по налаживанию связей со странами постсоветского пространства). А это Беларусь, Украина, Грузия, Азербайджан, Армения и Молдова.

- Если вы путешествуете в страны Восточного партнерства из Евросоюза, тарифы на роуминг очень высоки. Мы планируем отменить его для этих шести стран. Конечно, стоимость услуг будет определять мобильный оператор, но она будет низкой и доступной для всех, - рассказал в интервью Общественному вещателю Грузии Борис Ярошевич, глава подразделения Европейской службы внешних дел, отвечающего за работу с Восточным партнерством.

Если роуминг действительно отменят, то не только европейцы смогут приезжать в Беларусь и дешево звонить и писать отсюда, но и белорусы смогут так же путешествовать по Евросоюзу и спокойно пользоваться мобильным телефоном. Правда, случится это не раньше 2020 года.