Вернуть Tax Free можно будет в Гомеле и Могилеве 1 10.08.2017, 11:42

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Раньше ради этого приходилось приезжать в Минск.

Наконец-то жители областных центров смогут вернуть Tax Free в родных городах. Раньше, все эти годы, ради этого приходилось приезжать в Минск. Теперь белорусский «Технобанк», который работает с Tax Free, начинет выплаты по чекам в своих отделениях в областных городах. Правда, пока только в двух - Гомеле и Могилеве, передает kp.by.

Возвращать Tax Free в Гомеле можно будет с 15 августа в отделении по ул. Советская, 60 (здание универмага). А с 22 августа возврат Tax Free будет доступен в отделении Могилева на Минском шоссе, 31 (ТЦ «Парк Сити»).

Как уточнили в банке, выплаты производятся по чекам систем Global Blue, Innova Tax Free, Tax Free Premier, Tax Card, Litofolija и Tax Free Worldwide.

Напомним, возврат уплаченного НДС (от 3% до 25%) при осуществлении иностранцами покупок за рубежом можно возвращать также на границе.