закрыть
10 августа 2017, четверг, 14:10
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

Вернуть Tax Free можно будет в Гомеле и Могилеве

1
  • 10.08.2017, 11:42
  • 8,390

Раньше ради этого приходилось приезжать в Минск.

Наконец-то жители областных центров смогут вернуть Tax Free в родных городах. Раньше, все эти годы, ради этого приходилось приезжать в Минск. Теперь белорусский «Технобанк», который работает с Tax Free, начинет выплаты по чекам в своих отделениях в областных городах. Правда, пока только в двух - Гомеле и Могилеве, передает kp.by.

Возвращать Tax Free в Гомеле можно будет с 15 августа в отделении по ул. Советская, 60 (здание универмага). А с 22 августа возврат Tax Free будет доступен в отделении Могилева на Минском шоссе, 31 (ТЦ «Парк Сити»).

Как уточнили в банке, выплаты производятся по чекам систем Global Blue, Innova Tax Free, Tax Free Premier, Tax Card, Litofolija и Tax Free Worldwide.

Напомним, возврат уплаченного НДС (от 3% до 25%) при осуществлении иностранцами покупок за рубежом можно возвращать также на границе.


Мнение

Репортаж из сердца Мордора
Репортаж из сердца Мордора Александр Тверской
Чем белорус отличается от русского?
Чем белорус отличается от русского? Виктор Никитенко
Кремль сместит хитрож…пого Лукашенко
Кремль сместит хитрож…пого Лукашенко Константин Боровой
Красавицы и чиновники
Красавицы и чиновники Марина Коктыш


Интервью

Сергей Веремеенко: Восстание рабочих обрушит последний оплот лукашизма
Сергей Веремеенко: Восстание рабочих обрушит последний оплот лукашизма
Николай Черноус: Что ты нам из своих Дроздов покажешь?
Николай Черноус: Что ты нам из своих Дроздов покажешь?
Геннадий Федынич: Продолжаем работать, несмотря ни на что
Геннадий Федынич: Продолжаем работать, несмотря ни на что
Леонид Заико: «Пациенту» денег не давать!
Леонид Заико: «Пациенту» денег не давать!