Может, Шредер станет еще и президентом России? 11.08.2017, 21:53

Фото: AP

Правительство РФ выдвинуло Герхарда Шредера в совет директоров «Роснефти».

В совет директоров «Роснефти» в качестве независимого директора выдвинут экс-канцлер Германии Герхард Шредер, говорится в постановлении правительства РФ, опубликованном вечером в пятницу, 11 августа. Еще один новый кандидат в совете — министр энергетики Алкександр Новак, передает РБК.

Сейчас в совете директоров «Роснефти» девять мест. Но с учетом предложения компании решено увеличить совет до 11 человек, говорится в постановлении. Другие кандидаты, указанные в документе, уже входят в действующий совет — помощник президента Андрей Белоусов (председатель совета), главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин, профессор Высшей школы экономики Олег Вьюгин, управляющий директор Nord Stream Маттиас Варниг и бывший казначей ExxonMobil Дональд Хамфриз. Еще по два места в совете у двух крупнейших миноритарных акционеров «Роснефти» — британской BP (владеет 19,75%) и консорциума швейцарского трейдера Glencore и катарского суверенного фонда QIA (19,5%).

Совет директоров должен быть избран на внеочередном собрании акционеров 29 сентября. О выдвижении кандидатуры Шредера в совет РБК рассказывал источник в правительстве и знакомый Сечина.

На последнем годовом собрании акционеров «Роснефти», которое прошло 22 июня в Петербурге, совет директоров пришлось покинуть Новаку и предправления Газпромбанка Андрею Акимову, чтобы в его состав смогли войти представители новых акционеров — главный исполнительный директор Glencore Айван Глазенберг и президент по научно-исследовательским разработкам Qatar Foundation Файзал аль-Сувайди. Консорциум Glencore и QIA стал акционером «Роснефти» в ходе приватизации в декабре 2016 года.

На собрании Сечин заявил, что «Роснефть» предложила увеличить число участников совета директоров, чтобы впоследствии Новак мог вновь в него войти. О возможности возвращения Акимова в совет он не упоминал и кандидатуру нового директора не раскрывал.

«Роснефть» не первая российская компания, в руководство которой может войти Шредер. После ухода с поста канцлера Германии он возглавил сначала наблюдательный совет, а затем и комитет акционеров компании Nord Stream, созданной для управления газопроводом «Северный поток», который идет по дну Балтийского моря в Европу. В 2016 году он возглавил компанию Nord Stream 2 — оператора строительства третьей и четвертой ниток этого газопровода.

Шредер также входил в совет директоров директоров ТНК-BP, которую в марте 2013 года приобрела «Роснефть».

Приглашение бывшего канцлера Германии в совет директоров «Роснефти» обусловлено его влиятельностью на Западе и тесными связями с Россией, говорил РБК научный директор Германо-российского форума Александр Рар. В условиях санкций на европейской политической сцене практически нет таких крупных фигур, которые согласились бы поддержать российский бизнес, считает он. Рар напомнил, что Шредер не раз доказал свою полезность, помогая «Газпрому» и другим российским компаниям, а также организовывая альянсы по энергетическому сотрудничеству международных компаний с Россией.

Отметим, бывший канцлер ФРГ отстаивает интересы России везде, где только можно.