закрыть
11 августа 2017, пятница, 21:53
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

Может, Шредер станет еще и президентом России?

  • 11.08.2017, 21:53
Фото: AP

Правительство РФ выдвинуло Герхарда Шредера в совет директоров «Роснефти».

В совет директоров «Роснефти» в качестве независимого директора выдвинут экс-канцлер Германии Герхард Шредер, говорится в постановлении правительства РФ, опубликованном вечером в пятницу, 11 августа. Еще один новый кандидат в совете — министр энергетики Алкександр Новак, передает РБК.

Сейчас в совете директоров «Роснефти» девять мест. Но с учетом предложения компании решено увеличить совет до 11 человек, говорится в постановлении. Другие кандидаты, указанные в документе, уже входят в действующий совет — помощник президента Андрей Белоусов (председатель совета), главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин, профессор Высшей школы экономики Олег Вьюгин, управляющий директор Nord Stream Маттиас Варниг и бывший казначей ExxonMobil Дональд Хамфриз. Еще по два места в совете у двух крупнейших миноритарных акционеров «Роснефти» — британской BP (владеет 19,75%) и консорциума швейцарского трейдера Glencore и катарского суверенного фонда QIA (19,5%).

Совет директоров должен быть избран на внеочередном собрании акционеров 29 сентября. О выдвижении кандидатуры Шредера в совет РБК рассказывал источник в правительстве и знакомый Сечина.

На последнем годовом собрании акционеров «Роснефти», которое прошло 22 июня в Петербурге, совет директоров пришлось покинуть Новаку и предправления Газпромбанка Андрею Акимову, чтобы в его состав смогли войти представители новых акционеров — главный исполнительный директор Glencore Айван Глазенберг и президент по научно-исследовательским разработкам Qatar Foundation Файзал аль-Сувайди. Консорциум Glencore и QIA стал акционером «Роснефти» в ходе приватизации в декабре 2016 года.

На собрании Сечин заявил, что «Роснефть» предложила увеличить число участников совета директоров, чтобы впоследствии Новак мог вновь в него войти. О возможности возвращения Акимова в совет он не упоминал и кандидатуру нового директора не раскрывал.

«Роснефть» не первая российская компания, в руководство которой может войти Шредер. После ухода с поста канцлера Германии он возглавил сначала наблюдательный совет, а затем и комитет акционеров компании Nord Stream, созданной для управления газопроводом «Северный поток», который идет по дну Балтийского моря в Европу. В 2016 году он возглавил компанию Nord Stream 2 — оператора строительства третьей и четвертой ниток этого газопровода.

Шредер также входил в совет директоров директоров ТНК-BP, которую в марте 2013 года приобрела «Роснефть».

Приглашение бывшего канцлера Германии в совет директоров «Роснефти» обусловлено его влиятельностью на Западе и тесными связями с Россией, говорил РБК научный директор Германо-российского форума Александр Рар. В условиях санкций на европейской политической сцене практически нет таких крупных фигур, которые согласились бы поддержать российский бизнес, считает он. Рар напомнил, что Шредер не раз доказал свою полезность, помогая «Газпрому» и другим российским компаниям, а также организовывая альянсы по энергетическому сотрудничеству международных компаний с Россией.

Отметим, бывший канцлер ФРГ отстаивает интересы России везде, где только можно.


Мнение

Репортаж из сердца Мордора
Репортаж из сердца Мордора Александр Тверской
Чем белорус отличается от русского?
Чем белорус отличается от русского? Виктор Никитенко
Кремль сместит хитрож…пого Лукашенко
Кремль сместит хитрож…пого Лукашенко Константин Боровой
Красавицы и чиновники
Красавицы и чиновники Марина Коктыш


Интервью

Ромуальд Шереметьев: Российские военные могут «случайно» остаться в Беларуси
Ромуальд Шереметьев: Российские военные могут «случайно» остаться в Беларуси
Сергей Веремеенко: Восстание рабочих обрушит последний оплот лукашизма
Сергей Веремеенко: Восстание рабочих обрушит последний оплот лукашизма
Николай Черноус: Что ты нам из своих Дроздов покажешь?
Николай Черноус: Что ты нам из своих Дроздов покажешь?
Геннадий Федынич: Продолжаем работать, несмотря ни на что
Геннадий Федынич: Продолжаем работать, несмотря ни на что