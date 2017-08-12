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Белорусские туристы не спешат возвращаться из Турции из-за вируса Коксаки

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  • 12.08.2017, 9:38
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Все туристы вылетают согласно забронированным турам.

Туристы из Беларуси не испугались новостей о вирусе Коксаки в Турции и не спешат прерывать свой отдых на курортах страны, сообщает БелТА.

В туристической компании Tez Tour, рассказали, что запросов на досрочное возвращение из Турции от клиентов не поступало, все туристы вылетают согласно забронированным турам.

В туркомпании отметили, что единичные обращения с вопросами о ситуации в Турции были, но туристов заверили в том, что эпидемии как таковой нет.

— Для объявления чрезвычайной ситуации, как, например, эпидемии, необходимо, чтобы заболевших одним и тем же заболеванием было как минимум 10% от общего числа обращений. На данный момент зафиксированы лишь единичные случаи обращения с подозрением на вирус Коксаки, — пояснили в Tez Tour.

Страховые компании также заверили, что количество обращений с заболеваниями, похожими на вирус Коксаки, не превышает среднестатистические показатели предыдущих лет.

Ранее Минздрав Беларуси рекомендовал гражданам, отдыхающим в Турции, соблюдать личную гигиену на курортах, стараться избегать купания в бассейнах, участия в массовых детских мероприятиях, так как 90% случаев инфекции возникает именно у детей.


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