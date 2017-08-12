Дубль Тимофея Калачева помог «Ростову» разгромить «Уфу» 2 12.08.2017, 17:08

Во время матча белорусский хавбек ростовчан отличился двумя забитыми мячами и голевой передачей.

В шестом туре чемпионата России «Ростов», возглавляемый белорусским тренером Леонидом Кучуком, в гостях нанес крупное поражение «Уфе». Белорусский легионер Тимофей Калачев вышел на замену на 63-й минуте, после чего отличился двумя забитыми мячами, в том числе — одним с пенальти, и голевой передачей, сообщает «Прессбол».

Уфа — Ростов — 1:4

Голы: 1:0 — Ванек (55). 1:1 — Гацкан (57). 1:2 — Калачев (64-п). 1:3 — Калачев (66). 1:4 — Мевля (77, пас — Калачев).

После этой победы ростовчане сравнялись по очкам с лидерами лиги «Зенитом» и «Локомотивом», у которых, правда, игра в запасе.