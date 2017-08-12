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Барселона протестует: жители перекрыли туристам вход в море

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  • 12.08.2017, 20:28
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Фото: AP

Около сотни жителей Барселоны приняли участие в акции протеста, направленной против туристов.

Недовольство протестующих вызывает массовый наплыв в город туристов, особенно в летнее время, сообщает Associated Press.

В данном случае акция проходила на пляже и "живая цепь" из участников акции временно перекрыла отдыхающим доступ к воде. Некоторые жители Барселоны считают, что из-за большого количества приезжих в городе устанавливаются необоснованно высокие цены на жилье, а также растет криминогенная обстановка и учащаются конфликты с туристами. Напомним, в 2016 году Испанию посетило около 75 млн туристов, при том, что местных жителей насчитывается всего 46 млн.

За первое полугодие 2017 года в страну въехало на 12% больше людей, чем за аналогичный период прошлого года. Это вызывает недовольство некоторых радикально настроенных группировок, которые недавно, в частности, остановили туристический автобус, прокололи ему колеса и написали на лобовом стекле "Туризм убивает наши районы". Местные власти отмечают, что это единичные случаи, не выражающие отношения испанцев к туристам.


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