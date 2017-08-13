Минздрав дал несколько ценных рекомендаций о поведении в жару 13.08.2017, 8:11

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Находясь на открытом солнце, следует соблюдать простые правила безопасности.

Министерство здравоохранения в связи с жаркой погодой предупреждает о необходимости соблюдения правил безопасного поведения на открытом солнце, сообщает сайт ведомства.

Перегрев и обезвоживание для здоровья детей очень опасны, особенно в первый год жизни. Младшим детям, особенно до года, необходимо покрывать голову косынкой или панамкой, выбирать одежду для прогулок из натуральных тканей, защищая кожу от прямого воздействия солнечных лучей. Отдавать предпочтение нужно крытым площадкам и теневым зонам.

Особенность солнечных ожогов - их отсроченное появление. Ребенок может находиться на солнце несколько часов, прежде чем взрослые заметят покраснение кожи. Первые симптомы ожога возникают через 3-4 часа после воздействия ультрафиолета, в течение примерно такого же периода симптомы прогрессируют.

Если признаки солнечного ожога обнаружены уже во время прогулки, нужно быть готовым к тому, что через несколько часов состояние ребенка ухудшится. При обширной площади ожогового поражения кожи, сильном беспокойстве или сонливости, повышении температуры тела требуется срочный осмотр врача.

Определенные правила поведения необходимо соблюдать и при купании. Родители обязательно должны проинформировать детей о возможных опасностях. Детям купаться можно исключительно в специально отведенных для этого местах: на благоустроенных водоемах, только в присутствии взрослых и /или спасателей. При отдыхе на берегу рек, озер, водоемов дети должны быть всегда на виду. Необходимо избегать активных игр на воде, особенно с захватыванием рук, ног, а также прыжков и бросков в воду. Для маленьких детей опасность может представлять надувной бассейн с глубиной воды в 20-30 см.

Необходимо устанавливать заграждения вокруг этих сооружений, а после купания - убирать игрушки, чтобы минимизировать привлекательность достать их самостоятельно.

Кроме того, Минздрав предупреждает о возможных несчастных случаях, связанных с падением из окна. Нельзя оставлять окна открытыми, если дома есть ребенок. Открывая окна в квартире и проветривая помещение, стоит убедиться, что ребенок при этом находится под присмотром. По возможности окна нужно открывать сверху, а не снизу. Во время проветривания рекомендуется открывать фрамуги и форточки.

"Если все же открываете окно, то не делайте это больше чем на 10 см. С этой целью поставьте ограничители или блокираторы, чтобы ребенок не мог самостоятельно открыть окно", - предупредили в министерстве.

Не стоит разрешать ребенку выходить на балкон без сопровождения взрослых. Нельзя оставлять спящего малыша одного в квартире. Он может проснуться и добраться до открытого окна. Более того, всю мебель, включая кровати, нужно отодвинуть от окон. Не рекомендуется учить ребенка подставлять под ноги стул или иное приспособление, чтобы выглянуть в окно или заглянуть на улицу с балкона. Впоследствии, действуя подобным образом, он может слишком сильно выглянуть наружу и выпасть.

Не стоит показывать ребенку, как открывается окно. Чем позднее он научится это делать самостоятельно, тем более безопасным будет его пребывание в квартире. Большую опасность представляют москитные сетки: ребенок видит некое препятствие впереди, уверенно опирается на него и в результате может выпасть вместе с сеткой, которая не рассчитана на вес даже самого крохотного годовалого малыша. Москитные сетки не предназначены для защиты от падений.

"Напротив, москитная сетка способствует трагедии, поскольку ребенок чувствует себя за ней в безопасности и опирается. Очень часто дети выпадают вместе с этими сетками, - отметили в Минздраве. - Защитите окна, вставив оконные решетки. Они защитят детей от падения из открытых окон. При любом типе решеток просвет между прутьями не должен быть более 7-10 см". Если ребенок боится оставаться в квартире один, не покидайте его даже на короткое время. Зачастую, чувствуя страх, дети выглядывают в окно или с балкона, надеясь увидеть родителей, что может повлечь их падение.