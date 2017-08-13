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Доуправлялись

42
  • Виктор Горбачёв
  • 13.08.2017, 19:22
  • 23,310

Как белорусские товары могут стоить в два раза дороже импортных?!

Зайдите в магазин. Продовольственный. Ну, или промышленных товаров. И сами увидите эту любовь. Например. Покупаешь зефир. Украинский производитель. Килограмм стоит 3 рубля 90 копеек. Бобруйский. Наш! Родной. 6 рублей с хвостиком. Вафли из Курганской области. Россия. Расстояние до нашего магазина 2500 километров. Стоят дешевле чем вафли гомельского «Спартака». Расстояние — 300 км! Украинский зефир не хуже чем бобруйский.

Вопросик. Как свои собственные товары могут стоить в два раза дороже импортных?! О каком патриотизме при покупке товаров мы можем говорить, когда перед безденежным белорусом будет стоять такой выбор? И так почти по всем направлениям и товарам.

Кому и для чего лозунг «Купляйце беларускае»?

Только не говорите о качестве товара. Мол, наше лучше. Когда у народа «бабок» мизер — то качество тут не обсуждается. День продержаться и ночь простоять.

Доуправлялись, руководители с...аные. ЗП нулевые — цены вверх. На свое товары. Это и есть — любовь к ближнему. Основным показателем любви является - рост цен. Чем выше любовь властей к белорусам - тем выше цены.

Хотя? Цены на сигареты и спиртное, ниже туточки! Типа, они нас любят «ваабче» сильно! Пейте до ус-ра! И мысли плохие гоните прочь.

Верной дорогой идём, «товарищи»!

Виктор Горбачёв


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