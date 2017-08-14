Как 21-летний белорус сделал бизнес на кукурузном поле 14.08.2017, 12:51

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На этой неделе под Минском откроется лабиринт в кукурузном поле.

Оnliner.by встречается с парнем в 30 километрах от Минска. Александр приезжает на велосипеде из Дзержинска. Там он снимает квартиру: получается ближе к полю. Этим летом он отказался ехать с друзьями на море. У парня, похоже, развивается нормальная практичность и понимание: отдых и море делаются здесь, на поле.

— Когда вышла статья в СМИ, большинство людей из моего окружения удивились. Кто-то подбадривал, кто-то посмеялся. Появились новые клички — почти все они связаны с Хрущевым. Но на меня смешок действует еще сильнее, это как мотиватор.

Александр признается, что почитал все комментарии по поводу собственных февральских тезисов.

— Среди негативных отзывов было и много полезного — например, совет обратиться к фермерам. Так я и сделал. Не могу сказать, что нашел партнера сразу. Кто-то предлагал «$10 тыс. — и занимайся», кто-то странно формулировал мысли. Все было не то. Пока мы не встретились с Дмитрием.

«Выживший» фермер

Дмитрий — это Крылов. Сегодня он популярный герой у журналистов, потому что являет собой пример успешного фермера и занимается не коровами или свиньями, а козами. Правда, если копнуть глубже, окажется, что за 25 лет фермерства Дмитрию впору прикреплять на входе табличку «Выживший».

— Мы все прошли. Сейчас идем на подъем, все легче, удобнее. Это уже похоже на жизнь, — признается Дмитрий.

Вот вкратце его история. В 1992 году электронщик Крылов сидел в подвале и паял компьютеры. А по радио «вешали лапшу на уши»: даем землю, восстанавливаем сельское хозяйство, кредиты, помощь. Как и все, парень мечтал о квартире, машине, семье, даче и работе. Фермерство вобрало в себя все эти блага.

— Это был совок, мы не знали ничего о рыночных отношениях и продажах. Я решил, что буду выращивать петрушку с укропом и делать приправы, а там земля не даст умереть с голоду. Окончил годичные курсы фермеров, получил права тракториста. Зимой председатель привез меня в эту глушь, где нет ни электричества, ни дороги.

Идею с петрушкой Крылов быстро забыл. Начались эксперименты с выращиванием растений. Потом настала очередь животноводства.

— В 2004 году я в щепки разорился на свиньях. Когда начали строить свинарник, было выгодно, а как достроили, открылся рынок польской свинины. Оказалось, что комбикорм выгоднее продавать, чем растить на нем свиней. Ой, не знаю, сколько денег потерял, десятки тысяч долларов, залез в долги. Грустные мысли были: а дальше что? Это куда девать? — показывает Крылов вокруг. — Земля, дом, сарай, жена и три дочери — надо было что-то думать!

Вывод, который я сделал на свиньях: частному фермеру надо заниматься тем, к чему у государства нет глобального интереса. Необязательно специально, часто нечаянно государство делает такие движения, которые не учитывают интересов и факта существования мелких фермеров.

Так появилась идея, с которой хозяйство Крыловых «ДАК» существует до сих пор, — молочное козоводство: эксклюзивное, ЗОЖ-ориентированное, экономически выгодное. Здесь тоже все было непросто, но теперь «ДАК» — главный производитель козьего молока, йогурта и сыра в Беларуси.

У Крыловых есть строящийся молочно-товарный комплекс, 800 коз и около 100 гектаров земли, на которой нашлось место и Александру с его лабиринтом.

— У меня тоже была идея с лабиринтом, — рассказывает Дмитрий. — Я привез ее из США, куда ездил в прошлом году по программе обмена опытом органического земледелия. Идея была — не было импульса. А тут читаю про Александра: есть желание, есть первые набитые шишки, есть бизнес-план. Созвонились и встретились.

О конкретных условиях ни фермер, ни студент не говорят. Главное, что оба идейные. У них все строится на доверии.

— Мы обсудили, что у кого есть, и договорились. Главное, если бы мы сделали два лабиринта в разных местах, невыгодно было бы обоим. Но в одиночку Саша, думаю, не так скоро реализовал бы свой проект. У него даже в бизнес-плане был прописан партнер, который будет ответственным за реализацию проекта на земле. Я занимаюсь полем, Саша — пиаром идеи.

Александр согласен: кроме энергии и идеи, у него на самом деле ничего не было.

— Вы лично несете риски, если идея провалится?

— Да, риски пополам.

— Деньги вы не вкладывали?

— На данном этапе участвуют и мои деньги. На 99% я верну их после окончания сезона.

— Вас не напрягает партнерство на доверии? Партнерство в первом бизнесе — дело такое, которое вообще редко хорошо заканчивается. Не говоря уже о партнерстве на доверии.

— У нас большая разница в возрасте (50 лет и 21 год), но взгляд на бизнес и партнерство одинаковый. Я знал, что сам это не сделаю. Так что партнер мне нужен был в любом случае. И вообще, я считаю, что лучше плохо расстаться с партнером, чем хорошо ничего не сделать самому.

«Кукуполис»

Итак, вооружившись идеей и рабочими руками, весной этого года Дмитрий и Александр засеяли поле кукурузой. Потом семена смыло дождем — они засеяли еще раз. Затем была холодная весна, долго запрягало лето. В итоге открытие пришлось перенести с начала августа на 19-е число. Высота кукурузы в некоторых местах перевалила за 2 метра, где-то она выше пояса. Но опытный фермер и идейный студент относятся к этому спокойно.

— У нас органическое земледелие. Кукуруза растет медленно, борясь с сорняками. Конечно, на колхозном поле можно было бы бахнуть удобрений. Но я этого делать не могу: слишком долго шел к сертификату. Репутация дороже, — объясняет Дмитрий.

Его молодой бизнес-партнер солидарен с ним:

— Побродить можно будет в любом случае: лабиринтных дорожек с высоты человеческого роста видно не будет. Я понимаю, что нас могут обвинить в том, что мы взяли идею и плохо ее реализовали. Зато мы реализовали ее в экологически чистом месте. Было бы идеально, если бы еще и кукуруза вымахала в 3 метра высотой. Дорожки просыплем щепой, желтыми опилочками — будет красота!

Итак, по замыслу организаторов, блуждание по лабиринту (который выстрижен в форме карты Беларуси) рассчитано на час-полтора. За это время нужно будет (необязательно) отметиться печатями во всех контрольных точках (пикетах), чтобы на выходе получить памятный приз.

Проект идеален как вариант семейного отдыха выходного дня.

— Мы сделаем парковку для машин. Дальше у нас будет взлетная полоса для дельтапланов, возможно, катать людей будет самолет или воздушный шар. Внизу — палаточный городок, если захотите остаться на ночь. Пару козликов поставим, чтобы можно было скоротать ожидание в контакте с животными. Еще будут фермерские продукты. Ну и партнеры с кофе, закусками, шашлыком, — рассказывает Дмитрий.

Алкоголя в продаже не будет. Хозяева «Кукуполиса» хотят сделать акцент на спокойный отдых с детьми.

Билет для взрослых стоит 7 рублей, для школьников — 4 рубля, дети до семи лет — бесплатно.

По словам Александра, чтобы выйти в ноль по итогам сезона, нужно продать около 2 тыс. билетов.

— Если не получится, расстройства никакого не будет. Главное, что я смог.

— Даже если смогли реализовать убыточную идею?

— Редкий бизнес окупается сразу. Поэтому если мы выйдем в ноль, для меня это будет хорошо. Пока мы договорились на год — дальше будет видно.

Саша продолжает жечь позитивом.

— Если есть чувство, что нужно и можно что-то делать, — делайте! Польза будет обязательно.