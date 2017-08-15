Российского психолога Козлова выпустили на свободу

Российского психолога Козлова выпустили на свободу7
- 15.08.2017, 16:59
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Результаты проведенной проверки милиция не разглашает.
Милиция отпустила задержанного по подозрению в мошенничестве российского психолога Михаила Козлова.
«На последнем тренинге «Преодоление» в Минске произошел инцидент, когда ревнивый муж ворвался в зал тренинга и насильно увел свою жену, а она плакала. На третий день он начал угрожать нам по телефону местным КГБ, но я рассмеялся ему в лицо, и видимо зря. Через 5 часов прямо во время тренинга в зал ворвался жутко что-то орущий чувак с огромным топором, а за ним ОМОН, всех положили на пол», — рассказал на своей странице в Instagram Козлов.
Я снова на свободе! В последнем тренинге Преодоление в Минске произошел инцидент когда ревнивый муж ворвался в зал тренинга и насильно увел свою жену, а она плакала. На третий день он начал угрожать нам по телефону местным КГБ, но я рассмеялся ему в лицо, и видимо зря))) Через 5 часов прямо во время тренинга в зал ворвался жутко что-то орущий чувак с огромным топором, а за ним омон, всех положили на пол, а я с гордостью произнес: что я гражданин РФ и требую российского консула!))) И тут же ощутил не совсем нежный удар сапога в бок и пару еще менее нежных ударов резиновой дубинке по голове. Инсайты и ретириты посыпались мгновенно. Менты орали, девушки падали в обморок, парни стыдили ментов, трэш полный был. Потом меня с выкручиванием рук кинули в бобик ментовской. Было и смешно что это происходит со мной-психологом Дома2, лидером партии защиты заемщиков, кандидатом в президенты РФ и немного тревожно: А увижу ли я еще Россию матушку....При всем у важении к Беларуси, скажу так: отношение ко мне во время маски шоу было скотское, отхерачили и кинуши в кпз, а начальник РУВД Октябрьский еще ходил и подстебывал меня: будет тебе и адвокат и консул российский. Впервые за 9 лет я немного подразочаровался в минских властях ))) Но журналисты и российские и белорусские меня одолевают теперь)) Акция устрашения окончена, жду взрывного роста продаж! #михаилкозлов #выборыпрезидентарф2018
Напомним, вечером 14 августа в Минске был задержан российский психолог Михаил Козлов. Его задержали вечером во время проведения тренинга по личностному росту «Пробуждение» на улице Воронянского.
В милиции пояснили, что на телефон милиции «102» позвонила женщина, которая сообщила, что «в ходе тренинга в ее отношении были совершены оскорбительные действия, унижающие честь и достоинство». Она также сообщила, что «гражданин Козлов мошенническим путем завладел ее денежными средствами в размере 250 долларов США».
Милиция задержала Михаила Козлова. В ГУВД также рассказали, что в его отношении проводится проверка по факту поступившего заявления, а также по факту законности проведения данного тренинга.
Результаты проведенной проверки в милиции не разглашают.
Михаил Козлов — российский психолог, ведущий тренингов личностного роста и нескольких реалити-шоу. Участвовал в телепроекте «Дом-2». Неоднократно выступал на российских телевизионных каналах.
В Минске Козлов часто проводил тренинги. Например, на «Пробуждении» обещал «3 дня невероятных эмоций, открытий, прорывов» и «тренировку более эффективных моделей поведения и мышления» за пару сотен долларов. На странице проекта в соцсетях указано, якобы тренинг прошли более 10 тысяч человек и даже приводится статистика о росте доходов и успехах в личной жизни выпускников спустя полгода.
Психолога часто критиковали за жесткую манеру и оскорбительные выражения в адрес слушателей.