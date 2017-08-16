В Гродно отметили годовщину «Чуда на Висле» 1 16.08.2017, 8:29

Предки белорусов и поляков из Гродненской области тоже участвовали в борьбе с нашествием большевиков на Европу.

15 августа в Польше отмечается день польской армии. История праздника берет свое начало в 1920 году, во времена Советско-польской войны. Ежегодно происходит торжественный парад в центре Варшавы, а затем месса в честь погибших солдат за свободу Польши. Жители Гродно тоже не остались равнодушными к этому празднику, сообщает «Белсат».

Поляки Гродненщины почтили память солдат, которые похоронены на военном кладбище в Гродно. Интересно, что на торжестве присутствовали представители как независимого Союза поляков Беларуси, так и признанного властями. Чувствовалось напряжение среди присутствующих, но акция состоялась без эксцессов. Со вступительным словом выступила Анжелика Орехво — председатель главного совета независимого Союза поляков Беларуси. Затем присутствующие пели патриотические польские песни, ставили свечи и возлагали цветы на могилы солдат, погибших в сентябре 1920 года.

97 лет назад польским войском был остановлен поход Красной армии на Европу

Основной целью Молодой Республики Польши во главе с Юзефом Пилсудским было восстановить свои территории в границах 1772 года. Советское государство надеялось сделать социалистическую революцию во всей Европе. Поэтому под руководством Михаила Тухачевского армии Западного фронта Красной армии двинулись сначала на оплот «буржуазии и капитализма» — молодое Польское государство. Советско-польская война началась в январе 1919 года в схватке за Вильнюс. Владимир Ленин рассчитывал, что польские рабочие и крестьяне вступят в ряды Красной армии, когда «красные» начнут занимать территорию Польши. Но среди поляков нашлось мало тех, кто импонировал большевикам, тем не менее изначально некоторые поляки присоединялись к «красным», поддавшись пропаганде, однако, видя, как «чекисты» устанавливают «новые порядки, согласно философии марксизма-ленинизма» и советских солдат в лаптях , поляки окончательно разочаровывались в данной идеологии.

Поляки Гродненщины на военном кладбище

Два праздника в один день

Красная армия уверенно шагала вперед, а польские войска получали поражение за поражением. 13 августа большевики уже стояли у столицы Польши, тогда и началась решительная битва за Варшаву. Польская армия была меньше по численности, чем Красная , но 15 августа, в день вознесения Девы Марии, произошел переломный момент в войне, который потом назвали «Чудо над Вислой». Польские солдаты смогли отбить атаку большевиков, а уже 16 августа пошли в контратаку. 20 сентября «большевики» уже были откинуты под Гродно, где произошла еще одна кровопролитная битва, получившая название «Битва на Немане».

Война закончилась 18 марта 1921 года подписанием Рижского мирного договора между Польшей и СССР. В результате этой войны к Польше отошли западные территории Беларуси и Украины. На восточных землях Беларуси появилась БССР.