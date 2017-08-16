«Лишают бесплатной медицины – пора на Площадь!» 7 16.08.2017, 9:50

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Белорусов креативно призвали выйти на Акцию предупреждения 8 сентября в Минске.

Все больше недовольства у белорусов вызывает обновленная редакция декрета №3, которая начнет действовать с 1 октября. Люди возмущены заявлениями Лукашенко и министра труда Ирины Костевич об ограничении доступа «тунеядцам» к гарантированным Конституцией социальным благам – а первую очередь бесплатной медицине.

Кроме того, серьезное беспокойство в обществе вызывают начинающиеся в сентябре российско-белорусские учения «Запад-2017», после которых войска РФ могут остаться в нашей стране.

Активисты сообщества «Движ-Баста» обыграли две наиболее волнующие белорусов темы в креативных плакатах, призывающих выйти на Акцию предупреждения 8 сентября в Минске.

Напомним, что акция начнется на Октябрьской площади в 19.00. Не опаздывайте!