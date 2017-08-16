Пара провела четыре дня в Нидерландах за 330 евро на двоих 10 16.08.2017, 10:33

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На перелеты белорусы потратили всего 54 евро.

Александр Полойко и Анна Петровская провели в Нидерландах четыре дня. «На перелеты потратили 54 евро, но можно и меньше. Трансферы по 36 евро с человека. Гостиницы на три ночи около 75 евро на человека. Итого 165 евро основных расходов на человека», — подсчитал для tut.by Александр.

— Первого января новогодним подарком для нас стали суперцены на перелеты из Вильнюса в Эйндховен от компании Wizzair. С помощью Wizz Discount club заплатили 54 евро за два билета в оба конца, включая все сборы. Составили программу с тремя ночевками: две ночи в Амстердаме, одна в Эйндховене.

Через Вильнюс прилетели в Эйндховен. Стоимость трансфера на автобусе 400 или 401 — 3,75 евро, талончик можно купить у водителя либо в автомате. В 13.00 уже были в Эйндховене, поселились в Student Hotel в 50 метрах от выхода из вокзала.

Начали искать скидочную карточку от супермаркета Kruidvat: именно с 4 числа по выходным она позволяла за 12,99 евро ездить без лимита по всем Нидерландам на поезде. Бывают акции и на будние дни, но нам повезло только на выходной. Найдя по карте этот супермаркет, приобрели счастливые карточки и поехали в Амстердам.

Время, маршруты и цены поездов есть на сайте 9292.nl, но если нет интернета, то надо определять ближайший поезд по табло. Поезда ходят два раза в час. Конкретно наш поезд шел из Маастрихта, потом в Амстердам и далее на Алкмар. Поезда в Нидерландах очень комфортные, есть вай-фай. Из минусов: для белорусов просто ошеломляющая стоимость. Согласитесь, 20 евро за 150 км это ого-го. Есть автобусное сообщение, тот же Flixbus и Eurolines, но дешевые билеты разбирают заранее. Цены от 7 евро.

Важное отступление о проживании: практика показала, что очень важно, на какие дни недели выпадает поездка. Стоимость гостиниц с пятницы по воскресенье может превышать цену в будние дни в 2−3 раза. Советую бронировать через booking: во-первых, он дает максимальную защиту в любых ситуациях. Во-вторых, вы всегда можете вернуть 3% от стоимости бронирования различными способами кэшбеков. В-третьих, посетителям Амстердама, зарегистрировавшимся через booking, приходит бесплатный путеводитель по городу c акционными предложениями. Лично проверили на каналах Амстердама, 1,5-часовую поездку получили за 8 евро вместо стандартных 20 евро.

Передохнули в отеле и двинулись на покорение Амстердама. Каждый день в 15.15 от входа на центральный вокзал отправляется пешеходная экскурсия, но, учитывая, что моя девушка очень не любит экскурсии, этим вариантом мы не смогли воспользоваться.

Теперь немного о питании. Очень дорого! Всем советую зайти в супермаркет в Вильнюсе и затариться по полной всем, что долго не портится. Питаться в кафешках при ограниченном бюджете будет очень тяжело, хотя, естественно, зайти в кофешоп и посидеть при свечах в какой-нибудь пиццерии вы захотите. Ценники в обед: суп 5 евро, гамбургер с картошкой 8 евро, порции большие.

В Амстердаме мы оценили: ж/д вокзал и окрестности, прогулку на кораблике. Посетили Квартал красных фонарей, райончик Йордаан, цветочный рынок, площадь Дам, шопинг-улицу Калверстраат. Сразу скажу, что туристическую программу мы выполнили только за два дня, одного дня в Амстердаме однозначно мало. Если хотите сэкономить, то оставляйте два дня на Амстердам и не ночуйте в Эйндховене.

Сколько денег брать с собой, можно прикинуть исходя из следующих расценок: кекс 5 евро, услуга в Квартале 15 минут 50 евро. Фастфуд от 3,5 евро, пицца в итальянском заведении при свечах 7−15 евро, пиво от 4 евро за бокал. Сувениры на цветочном рынке от 5 евро за три магнита, другие вещи дороже (сувенирные башмачки, к примеру).

После мы переехали в 4-звездочный Urban Lodge на соседнюю станцию Sloterdijk. Стоил нам номер на двоих без завтрака 46 евро. Кстати, завтраки во всех отелях очень дорогие, от 10 до 20 евро на человека, поэтому имеет смысл закупиться в супермаркетах. Учтите, что в Амстердаме есть еще налог на гостиницы, поэтому к цене на booking при оплате добавляется около 5% (а в Эйндховене налог составил вообще около 12%). Деньги с карточки обычно снимают не сразу, а через несколько дней.

Мы провели прощальный вечер в Амстердаме, переночевали в отеле и утром, отоварившись по нашим скидочным купонам, пошли на станцию покупать билеты до Эйндховена по полной стоимости, так как суперкарточка не действовала в будний день. Билеты обошлись в 41 евро за два one way ticket (больно). Лучше очень заранее купить билет на автобус.

В самом Эйндховене вам не особо нужен путеводитель. Сразу наткнетесь на стеклянный шар, музей Филипса и несколько пешеходных торговых улиц. Чуть далее знаменитая церковь Святой Катарины, а прямо возле нее ресторан «Спайкер», который мы посетили. Это место, куда спешат после работы целые компании. Комплекс из трех блюд — по демократичной для Голландии цене в 15 евро за карпаччо, большой стейк с овощами и картошкой, нарезку с лучшими сортами голландского сыра (включая сыр с плесенью), и все это в сочетании с бесподобным по качеству и вкусу голландским пивом.

Вильнюс, то есть Минск-3, встретил нас арктическим холодом: -15 после +7 Амстердама!