Активисты почтили память белорусского патриота Леонида Борозны 1 16.08.2017, 12:07

Леонид Борозна

На акцию в честь одного из лидеров национального возрождения съехались активисты из Минска, Борисова и Орши.

15 августа исполнилось 45 лет с того дня, когда был убит Леонид Борозна - художник, один из лидер националистического движения.

В этот день движение солидарности «Разам» на могиле выдающегося деятеля возрождения в городе Толочин Витебской области провело акцию в его честь, в которой приняли участие общественные активисты из Бобра, Борисова, Орши, Минска, сообщает сопредседатель движения Елена Толстая.

В начале акции священник Белорусской Автокефальной Церкви отец Викентий прочитал поминальную молитву.

Проникновенные слова о Леониде Борозне прозвучали из уст художников объединения «Погоня» Миколы Купавы, Алеся Пушкина, Геннадия Дроздова.

Геннадий Дроздов озвучил инициативу создания общественного фонда художественно-культурного наследия имени Леона Борозны.

В своем выступлении Елена Толстая отметила, что сегодня, в условиях преследования патриотов существующим режимом и угрозы потери независимости нашей страны, особенно актуально звучат слова Леонида Борозны: «Даже если невозможно дышать, нужно расширять белорускость через межчеловеческие отношения».

На акции выступили также председатель оршанского отделения «Таварыства беларускай мовы» Юрий Нагорный, режиссер Алексей Турович, поэт и бард Дмитрий Захаревич, после чего участники мероприятия почтили память художника минутой молчания, возложили цветы и зажгли свечи на его могиле.