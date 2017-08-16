Минбороны Украины: Мы знаем о всех перемещениях войск РФ в связи с учениями «Запад-2017» 3 16.08.2017, 12:45

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Украинской командование разработало комплекс ответных мер в случае провокаций.

Генштаб Вооруженных сил Украины разработал комплекс мер по реагированию украинской армии на угрозы, которые могут возникнуть в связи с проведением российско-белорусских учений «Запад-2017», заявил министр обороны Украины Степан Полторак. Об этом сообщает interfax.by.

«Мы отслеживаем ситуацию, и знаем обо всех передвижениях российских войск вдоль нашей границы. Мы понимаем, какие угрозы могут возникнуть, и будем адекватно реагировать на угрозы, которые несут эти учения. Генеральный штаб предусмотрел ряд мер, которые были бы адекватными на эти угрозы», - сказал украинский министр журналистам в среду в Киеве.

Степан Полторак отметил, что грядущие учения потенциально несут угрозу, потому что большое количество личного состава Вооруженных сил РФ передвигается к украинской границе, «а сейчас все, что происходит на нашей границе, мы расцениваем как недружественный шаг».

Напомним, что российско-белорусские учения «Запад-2017» на территории Беларуси начнутся в сентябре. Для переброски российского контингента задействовано рекордное количество железнодорожных вагонов – более 4-х тысяч. Многие политики и военные эксперты считают, что российские войска после учений останутся в Беларуси.

8 сентября на Октябрьской площади в Минске в 19.00 начнется Акция предупреждения с требованием отмены учений «Запад-2017».