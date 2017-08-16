Алесь Станкевич: Защищать Беларусь сегодня есть кому 1 16.08.2017, 13:58

1,036

Те, кто сегодня выходит на уличные акции, завтра будут защищать независимость страны.

Майор белорусской армии в отставке Алесь Станкевич в интервью сайту Белорусского Национального Конгресса рассказал о присяге «Беларускага згуртавання вайскоўцаў» (БЗВ) и об угрозах, которые несут учения «Запад-2017».

— В этом году исполняется 25 лет знаменитой присяге на верность Беларуси, прошедшей 8 сентября 1992 года. Вы помните этот день?

— 8 сентября — День белорусской воинской славы, годовщина победы войска Великого княжества Литовского над московскими захватчиками под Оршей в 1514 году. Поэтому именно в этот день было организовано принятие присяги на верность независимой Беларуси. Это событие произошло в 1992 году. Новобранцы на тот момент уже принимали присягу, текст которой был утвержден Верховным Советом. Офицеры же оставались под присягой Советскому Союзу, так как шли в армию еще до его исчезновения. Это вызвало серьезную обеспокоенность у тех людей, которые понимали, что такое военная служба.

Сначала вопрос о принятии присяги поднимался в печати. Мы объясняли, зачем и насколько это необходимо. Было принято решение, что именно 8 сентября, в День белорусской воинской славы, будет организована общественная присяга на верность Беларуси. На площади Независимости собрались тысячи людей. Было много офицеров, сержантов, рядовых, военнослужащих запаса. Многие в парадной форме. Были люди из других городов Беларуси. После на площадь вышли 12 офицеров во главе с Николаем Статкевичем. Выступили Зенон Позняк, Михась Ткачев, Василь Быков. Состоялось торжественное принятие присяги — сначала ее текст зачитал Николай Статкевич перед строем офицеров — членов БЗВ, после под текстом поставили подписи военные, что были на площади.

— Даже по фотографиям и видеокадрам понятно, что это было захватывающее зрелище…

— Это была символическая, но очень важная акция. Люди, которые пришли на площадь, засвидетельствовали свою верность Беларуси и готовность защищать ее независимость.

Для меня та акция — главная, высшее событие в моей офицерской судьбе. Я принимал присягу СССР еще курсантом, а теперь давал клятву родной Беларуси. Это было очень важно и для меня, и для моих друзей, которые были тогда рядом. Я помню 8 сентября 1992 года как мероприятие, которое дало повод для гордости всем его участникам. Еще раз подчеркну, та присяга остается для меня самой знаковой.

— Сейчас многие белорусы обеспокоены из-за российской агрессии в Украине и предстоящих совместных учений в Беларуси. Насколько опасно проведение маневров «Запад-2017» для нашей страны?

— Присутствие чужого войска в независимой стране всегда несет угрозу. Это понятно даже школьнику. А если учесть, насколько неадекватное и лживое руководство соседнего государства, все может повернуться в опасную сторону. Нужно быть готовым к разному развитию событий. Опасность есть и опасность серьезная. Количество российских войск, которые будут принимать участие в учениях, слишком велико. Они могут оставить их здесь после, сославшись на союзнические договора, например для охраны границы или каких-то объектов.

— Тогда, в 1992 году, вам было понятно, как защищать независимость страны. Что делать сегодня? Есть ли кому защитить страну в случае агрессии?

— Мне уже 70 лет, в лучшем случае могу быть консультантом, советчиком. Важно, что дело, которое было сделано тогда, дало свои ростки. Я смотрю на сегодняшнюю молодежь, на тех, кто выходит на уличные акции, кто будет на площади 8 сентября. Я вижу их взгляды и решимость и понимаю, что сегодня защищать страну есть кому.

Сегодня есть те люди, которым небезразлична судьба страны, которые понимают опасность, которая перед ней стоит. Есть с кого брать пример — с тех, кто побеждал под Оршей, кто останавливал захватчиков и до этого, и после. Уверен, что среди сегодняшней молодежи, которая знает историю, которой небезразлична судьба страны, достаточно людей, которые будут защищать Беларусь — таким же образом, как защищали от Ивана Грозного или от Гитлера. Сражаться за свободу и независимость всем обществом. Единственное, чего хотелось бы им пожелать — здоровья и уверенности. Не сдавайтесь и не складывайте крылья!

Напомним, 8 сентября на Октябрьской площади в Минске в 19.00 начнется Акция предупреждения с требованием отмены учений «Запад-2017».